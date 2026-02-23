在強硬與務實間 高市的下一步

我的頻道

王伯元（台北市）

第51屆日本眾議院選舉落幕，由高市早苗所率領的自由民主黨奪下316席，跨越2/3修憲門檻，創下戰後單一政黨最高席次紀錄。這場壓倒性勝利，不僅鞏固自民黨的長期執政地位，也象徵日本政治氣候的轉向。高市以鮮明的安全論述與堅定立場，成功凝聚保守選民，並吸引部分對區域局勢感到不安的中間力量。

她的強勢姿態尤其體現在對中國議題的表態上。去年11月，高市提出「台灣有事、日本有事」，強調台海安全與日本安全密不可分，引發中國強烈不滿。北京要求收回言論，她則公開表示無須更改。隨後中方祭出觀光、水產品與稀土出口等限制措施，試圖透過經濟手段施壓。然而此舉在日本社會引發反彈，許多民眾認為外部干預已觸及國家自主與尊嚴，反而進一步鞏固高市支持基礎。

但選舉勝利只是起點。高市面臨的首要課題仍是經濟。自1990年代泡沫經濟破裂後，日本長期處於低成長與通縮的陰影之下，被稱為「失落30年」。產業競爭力下滑、薪資停滯、財政赤字居高不下，加上近年來日圓貶值與物價上揚，民生壓力日增。如何在穩定物價與提振經濟成長之間取得平衡，將直接影響高市的施政評價。

在對外策略上，高市主張深化日美同盟，強化產業與安全合作，並規畫於3月訪美，與川普總統會談。川普雖在選前曾表達支持高市，但其談判風格向來重視實質回報與交易條件。美方對日本5500億投資與產業布局有明確期待，在高市首相與川普的會議上，美方勢必會要求日本加速實現對美投資。

日本如何在回應壓力的同時維護自身利益，避免產業外移與財政負擔加重，防止日幣大幅貶值，將是高市的重要考驗。

另一方面，中國仍是日本最大貿易夥伴，雙邊經貿高度交織，若政治衝突升溫，勢必衝擊企業信心與金融市場，日本又如何改善當今的經濟體制？因此我認為高市在勝選後應會逐步調整態度，為中日雙邊關係的發展保留空間。

這些預測並非空穴來風，從近期一些訊號觀察，風向已經在改變。例如在被問及是否參拜靖國神社時，高市的回應極為審慎，強調將綜合盟國與鄰國反應評估。

另外對於「台灣有事、日本有事」的說法，也轉為強調撤僑與美日協調，而未再觸及軍事層面。同時，中方亦低調放寬部分稀土出口限制。這些動向顯示，雙方或在強硬立場之外，已經在尋求更具彈性的互動方式，甚至可能已有私下的對話。

東北亞向來局勢敏感。日本北鄰蘇俄，西接中國，附近還有朝鮮半島上的南北韓。這四個鄰國與日本有著歷史的糾葛與現代國防安全的議題，高市勢必會在強硬與務實之間取得平衡，在國家利益與區域穩定之間審慎布局，與中國化解矛盾應是執政後的第一步，且讓我們拭目以待。

（本文取自2月24日聯合報民意論壇，作者為李國鼎科技發展基金會董事長）

日本 川普 台灣有事

