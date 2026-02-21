司法部長決定將艾普斯坦 案350萬頁檔案全部公開，內容涉及許多政治領袖、富豪、著名學者、軍事專家和皇室人員等世界知名人士。

前總統柯林頓上身藍色女長裙腳踏鮮紅色女裝高跟鞋扮相，微軟蓋茲求愛滋抗生素治病斷送27年夫妻情。艾普斯坦與安德魯王子關係密切，這位被英皇室遞奪頭銜的過氣王子，是蘿莉島的常客又有變態戀童癖，愛德華被中共厚待，令英皇室尷尬。英國駐美大使穿內褲與美女合照等，令剛訪問完英國首相施凱爾顏面大失，導致有落台的危險。民主黨誤判以為川普會涉及艾案，窮追不捨要公開資料，真相大白後民主黨真是搬石頭擲自己的腳。

出身自華爾街財經界的艾普斯坦看似無所不能，遊走政、商貿和文化娛樂界。華籍數學大師丘城桐教授為創建波士頓清華分校曾求助艾普斯坦，知道艾普斯坦與哈佛大學 校長關係密切，丘以為哈佛大學可以幫忙。他為中國教育盡心盡力，一片苦心，無需苛責。

香港 有兩個著名人物可能牽涉其中，親中富商恆隆地產陳啟宗是哈佛大學校友，他給母校捐款3.5億美元（哈佛史上最大一筆單項捐款）建立紀念父親陳曾熙商學院，中共與哈佛大學有特別淵源，高官培訓全在哈佛，哈佛校長與艾普斯關係甚深，陳啟宗、哈佛和艾普斯坦奇妙地連成一線。

另一位是香港特區首屆民政事務局長何志平，他與艾普斯坦同時被關在美國同一監獄。何志平原是香港著名眼科醫師，哈佛畢業，因治癒中共高官眼疾聲名大噪。何對政治感興趣，轉換跑道棄醫從政，在美國聯合國以中國半官方能源公司副主席身分向非洲某國總統行賄200萬美元被判入獄四年。入獄後強大祖國竟然對何案不聞不問，與同期在加拿大受審的孟晚舟的大力支援截然不同。

何妻是台灣著名女星胡慧中，她給美國法官一封五頁親筆求情信，力陳夫婿在港愛心行醫，幫助貧苦病人。何志平在美國獄中是個模範生，教獄友英文，指導獄友學習小提琴，監獄長特別為何提供教學用小提琴並予以嘉獎。何曾提到獄中艾普斯坦忙碌得很，得到特殊待遇，每天有外出活動12小時，可約見律師，對員工作工作指示，不像有自殺傾向之人。死前艾普斯坦被調入單人獄房，監控電視鏡頭忽然失效，不明不白地發現艾已自殺身亡，其中疑團引起大眾的注意，說不定因為他知道得太多，涉及深層次內幕，引來殺身之禍。何志平出獄返港後低調做人，不再涉足政事，寜願只做個好醫師。

艾普斯坦案背後千奇百怪事陸續有來，引來世人關注和期待。