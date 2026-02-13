禽流感流行季 台灣因應之道

每年秋冬因候鳥攜帶禽流感 病毒跨國傳播，造成疫情 ；尤其A型禽流感病毒可感染多種宿主，徒增病毒的多元化。隨著各地生態差異，加上病毒突變與遵循達爾文「適者生存」，導致各地流行的病毒株不同。元月10日台中出現大量蛋雞死亡，26日證實為高致病性禽流感H5N1病毒，引發關注。

A型禽流感病毒主由病毒表面兩蛋白的血球凝集素（HA）與神經胺酸酶（NA）的血清學與基因型來命名。欲探究全球流行的重要性，首要探察這些病毒是否為高致病性禽流感病毒（HPAIV）造成禽類的高致死率，其中以H5與H7亞型較易感染哺乳類；由於豬也可感染禽流感病毒，且同時感染不同亞型流感病毒時，豬內基因重組會致生嶄新的病毒株。其次要探察禽流感病毒感染豬或其他哺乳類動物，是否愈趨「適應」哺乳類而大增感染人的風險。第三關是「有沒有造成人際間傳播」。

綜觀會感染人的禽流感病毒六亞型中，已知有三種H5亞型與三種H7亞型對人類有高致病性，致死率達4至6成，而近年持續傳播又快速演化的H5N1亞型不斷演化而出現2.3.4.4分支，其中同屬於此分支的H5N2、H5N8與H5N3病毒，也在2015年造成台灣史無前例的水禽大流行與禽農鉅大損失。2017年台灣花蓮小鴨與台南黑面琵鷺分別測得此分支的H5N6病毒；2019年起在高雄旗山與此後至2022年在嘉南平原，陸續於不同禽種有此分支的H5N5流行。但2023年至今台灣已同國際趨勢，以2.3.4.4演化分支的H5N1為主流行亞型。

1997年禽流感病毒H5N1首先在香港發生感染人的18位確診、6人死亡，即此最早的H5N1病毒，在人的致死率為33.3%。世界衛生組織總計全球在2003至2019年，此H5N1病毒感染人的致死率為52.8%。但在去年由H5N1此2.3.4.4病毒感染的30個病例中12人死亡，致死率已升為40%；尤其印度與墨西哥的致死率達100%。不可不慎！

為了解禽流感流行趨勢提供全方位盤點，奠定健康守護的科學資訊基石，誠摯建議：

一，流行越趨嚴重地區，必須針對不同宿主採集呼吸道與消化道檢體，並進行病毒的全長基因序列定序，才可明瞭病毒演變的來龍去脈全貌。

二，常規性深化監測禽場或野鳥棲息地／活動區，並以地理資訊系統整合疾病流行中心外圍同心圓3公里、5公里、7公里內，以全面掌控其周圍禽類與哺乳類動物的流感病毒變化，盡早預估其對人類流行的可能威脅。尤其台灣禽場與野鳥棲息地的空氣採樣均測得禽流感病毒，也發現東亞傳播此病毒最重要的尖尾鴨有大族群在台灣西部過冬，這些水鳥偏好在鴨場逗留，必須以獎勵強化養鴨的生物安全防治。

三，凡疫情流行區的禽場及畜牧場工作人員，應進行定期監測禽流感病毒抗體，並施打人流感疫苗 ，避免產生新的基因重組病毒；四，照顧與醫治動物相關人員，若有呼吸道症狀，應立即就醫並詳告接觸史。

企盼能以防疫一體為核心，打造更具韌性行動，從台灣深耕，為全球防疫竭盡心力。

（本文取自2月14日聯合報民意論壇，作者依序為台大公衛學院兼任教授、興大微生物暨公衛所教授、高醫公衛系教授、屏科大野保所教授、勤智資訊研究員）