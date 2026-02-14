我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

中共助選高市早苗大勝

安歌╱蒙特利公園市
高市早苗日本眾議會選舉中大獲全勝，坐穩首相大位，跨越修憲門檻，軍隊將取代自衛隊，國防開支可以增至GDP2%，可與美國共同研發先進軍事武器，日本將脫胎換骨地進入一個新時代，徹底改變亞洲政治格局。

高市早苗的成功是日本自民黨70年來取得最大的勝利，競選口號清晰，得到人民尤其是年輕人熱烈歡迎，面臨低溫冰雪襲擊的壞天氣，日本人不畏嚴寒紛紛出來投票。外人常覺得日本人冷漠保守，但這次高市早苗燃起一把火，把人民的熱情引出來。

日本人勤勞愛國，有頭腦具科學知識，態度認真，幹起事來有板有眼。就以日本生產的汽車為例，設計新頴，省油耐用，維修容易，把美國汽車大國打到落花流水。重工業基礎打得好，化工電子，精密儀器，礦產水產和農業屬世界一流。在新領袖高市早苗領導下，解除了傳統的束縛，實行減稅增加人民收入措施，民心凝聚。台積電已應允在日本投資興建三奈米的晶片厰，錦上添花有助國力的提升。

中共對日本改革措施從來都是負面反應，福島核電厰核廢水處理經國際監檢部門檢測後認可安全排放。中共就是咬著不放，抗議核癈水排放，不讓日本水產品進口。最近又為高市早苗言論，派出軍機騷擾，搞軍事演習挑釁，大量取消飛日航班，不讓人民到日本旅行。日本演員在中國演出被取消，正在演出中也要立刻拔電封麥。不讓已購票的觀眾進場，日紅星濱崎步只能對著無觀眾空場子演唱。抗日戰爭結束已80年了，日本軍國主義早滅亡了，但南京大屠殺事常被中共提起，特別中日關係欠佳時候。中共政治道德低下，修養氣度遠不如日本。

高市早苗選舉勝利，中共助選有功。高市早苗有個好意頭的中國名字，高端精英、顏色翠綠，前途無量。

日本 高市早苗 中共

禽流感流行季 台灣因應之道

