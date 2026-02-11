美台協定講明 監督非阻礙

台美「對等貿易協定」傳出最快於今日、最慢明日完成簽署，協定一旦掀牌，台灣政府勢必需要向社會清楚說明內容與影響。對一般民眾而言，問題其實很直接：關稅 調整後車價是否改變？農產品進口增加，對小農、酪農與養豬戶有何影響？更關鍵的是，這場談判究竟「拿什麼換什麼」？

台灣政府表示談判並無黑箱，但立法院與社會迄今僅見備忘錄層級資訊，完整協定內容與交換條件仍未揭露。汽車、液態乳與牛肉產品等項目屢被提及，社會卻難以掌握整體輪廓。貿易談判固然需要策略空間，但在協定即將定案、且依法須送立法院審議前，充分揭露已非選擇，而是必要前提。尤其汽車產業年產值約5000億元(台幣，下同)，涵蓋2700家零組件廠、約30萬個工作機會，若衝擊評估與配套尚未說清，要求國會「速審」恐失其基礎。

筆者支持台美深化經貿合作，也理解談判艱難。然而，「開放」若要獲得支持，至少應把幾項原則交代清楚。

第一，資訊透明應及早規畫。協定文本重點、降稅期程、原產地認定、敏感產業清單與緩衝設計，均應對外說明。社會不應只看到「對等關稅15%不疊加」等概括結論，更需理解制度安排與實質影響。若一切從收到定稿才開始審查，審議期程拉長本屬常態，而非刻意拖延。

第二，衝擊評估必須具體。除整體產值數據外，更應說明哪些產業受影響、是否集中於特定區域與族群，以及就業如何因應。若僅以「影響約1%」概括，社會仍難判斷實際衝擊程度。若規畫30億元支持方案，也應說明財源、分配方式與績效指標，避免配套淪為宣示。

第三，互惠精神應落實於制度設計。對敏感產業可規畫分年調整與緩衝期，並建立必要的防衛機制。在食安與原產地認定等環節，應維持明確標準。若涉及特定產地限制，更須避免產地認定模糊引發爭議。同時，也應強化產業升級與轉型配套，讓開放與競爭力提升同步。

貿易協定的目的，在於提升整體經濟與民生福祉，而非讓特定產業承擔過度壓力。談判不僅是條件交換，更要說明利益如何分配、衝擊如何因應，以及政府如何保障就業與糧食安全。唯有把「降了什麼、換回什麼、誰受益、誰受影響」交代清楚，社會才能理性看待調整。

掀牌在即，更應把原則講清楚。協定可以談得迅速，但內容必須交代完整；國會監督不是阻礙，而是確保協定穩健推進的制度保障。唯有建立在透明與互信基礎上，協定才能長久並發揮福國利民效果。若談判過程排除國會參與，卻期待限期通過，難免造成制度張力。真正能贏得支持的，不是黑箱裡的勝利宣言，而是陽光下經得起檢驗的互惠方案。

（本文取自2月12日聯合報民意論壇，作者為立法院法制局前局長）