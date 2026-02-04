從論壇聚焦產業 看兩岸合作必要

國民黨 副主席蕭旭岑和國民黨智庫國政基金會副董事長李鴻源率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇），可說具有現實性與未來性的雙重意義，為兩岸民間產業關係帶來實質利益，也為兩岸緊張對立帶來和平希望。

我參與這次「兩岸交流合作前瞻論壇」，會議聚焦觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展等3大主題，分組探討旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI 、防災、新能源與環保議題。參與研討交流對話名單亦相當透明公開，共同探討旅遊、航點、醫療安養、機械、AI、新能源與環保等議題，非常務實，牽涉到兩岸各自強項及民生需要。

論壇開幕式國台辦主任宋濤致詞，在有關兩岸關係政治基礎方面，宋濤重申包括「堅持九二共識，反對台獨」等，稱九二共識是國共交流的共同政治基礎與台海和平穩定的「定海神針」；除此之外，多集中談論將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，「推動兩岸旅遊交流合作」，並強調落實同等待遇，為台胞在中國大陸學習、工作、生活創造更好條件。

兩岸在去年的貿易總額超過3100億美元，台灣出超近1500億美元（中國海關總署資料），同時台灣去年前往大陸將近500萬人次，很快回到接近疫情前的訪陸人次。這些都顯示兩岸關係在實務層面的密切性與重要性。

從這次國共智庫論壇的民間代表與學者發言報告可知，兩岸各項產業在市場銷售、供應鏈 關係、產業發展合作等都有十分密切關係，攸關台灣經濟與社會的重大利益，更深刻影響台灣人民的穩定生活。

此次論壇，國共智庫達成：一、推動恢復兩岸⼈員往來正常化；⼆、加強兩岸新興產業領域合作；三、探索兩岸醫療康養合作新路徑；四、深化兩岸環保領域交流合作；五、深化兩岸防災減災合作等五方面、15條具體共同意見。

以中國大陸在各項產業的快速進步，市場規模龐大，以及產業供應鏈涵蓋全球等優勢，台灣各項產業領域，除了受美國禁止的先進製程晶片外，許多都在增加與中國大陸進行產業合作，不僅關注大陸市場，也試圖合作賺全世界的錢。

民進黨政府長期不顧百姓生活的實際需要，反而造成兩岸緊張甚至兵凶戰危，更模糊議題抹黑兩岸產業與民間積極參與的政策論壇，全無展現執政黨的風範與能力。

國民黨作為國會第一大黨，務實推動兩岸政策對話與智庫論壇，並且獲得台灣產業與學界的積極支持和主動參與。論壇舉辦代表著兩岸有許多事情可以往前推動，國民黨也必將持續為台灣經濟與人民福祉全力以赴，未來以國民黨和民眾黨在立法院的多數，可以通過法案、審查預算、監督政策等多管道推動。

這次論壇的舉辦是成功的，因為聚焦兩岸實質產業鏈關係與交流合作，凸顯兩岸經濟與產業之間的密切關係，期待論壇能夠建立常態性的溝通平台，讓各項領域深入交流與溝通，促進兩岸產業交流與和平穩定。

（本文取自2月5日聯合報民意論壇，作者為國民黨政策會副執行長、國安會前副秘書長）