不完美和平方案 台如何因應？

2024年底我在聯合報撰文討論中共無人機 航母「四川號」下水的影響指出：「長官貪腐的部隊士氣不會高昂，尤其面對強敵更無法打勝仗。所以我另外一個看法就是要注意習的決定。什麼時候他拿幾個軍頭開刀甚至槍斃，這就是祭旗，這就表示他準備有大動作，台海有事了。」

事隔一年，習果然大刀闊斧整頓中共中央軍委會，而且拿下最高層級的張又俠。因此很多觀察家也都和我看法相同：這意味著習準備有大動作，台海「有事」了，時間點應該是在2027年，有幾個理由：一、中央軍委會現在只剩下包括習在內的兩人，需要時間任命新人、讓他們熟悉職務，少說也要一年半載。但是也不能等太久，否則這些新任命的軍委又開始腐化、不想打仗。 二、美國總統川普 民調屢創新低，期中選舉預計會受到重大挫折。所以習可能期望4月以後和川普一連串會議裡通過談判、不戰而屈人之兵。

本文主要討論中共是否有攻台可能，並據此提出台灣如何自救的建議。

首先我不認為中共會採取斬首行動。斬首行動代價最少，但失敗可能性很大。只有美國擁有訓練精良的特種部隊，足以執行類似俘虜委內瑞拉總統這樣的斬首行動。中共即使有特種部隊，也還沒有執行成功案例，就不足習信賴，一旦失敗，習必須負擔起全部政治責任。其次我也不認為中共會長期海空封鎖台灣。這是外媒的宣傳。畢竟夜長夢多，中共長期海空封鎖台灣受到美國和其他國家的報復制裁的損失太大，對中共最為不利，即使不失敗也會大傷元氣。對台灣人民也極為不利。

最可能的做法，還是中共發明的「萬船齊發」戰術。根據外電報導，最近中共還在南中國海演練大規模漁船包圍行動。「萬船齊發」戰術在國共戰爭時期不乏成功案例，在南中國海演練也是故意聲東擊西。「萬船齊發」戰術的現代版包括使用大量無人機支援萬船，在台灣多個海灘同時登陸，因此防範困難。同時中共的火箭部隊可以對釣魚台以北海域和巴士海峽以南海域發射導彈，嚇阻前來救援的他國艦艇。

論者或許質疑「萬船齊發」戰術可能需要好些天時間才能奏效，殊不知習可利用這段時間和川普談判，這也完全適合川普式「且戰且談」的風格。「萬船齊發」戰術不必完全成功，也讓川普和習都保全顏面。烏克蘭的和平協定可能是同樣的折衷方案。一個合乎「九二共識」、類似香港「一國兩治」的和平方案，也可能在中國和美國談判後實現。

必須承認世界不是完美的，政治的解決方案更不可能是完美的。面對嚴峻未來，現在不是藍白綠固步自封、扭扭捏捏的時候，更不能如鴕鳥般拒絕設想在「最後關頭」，尋求各方面都能接受的不完美和平方案的可能。

（本文取自2月5日聯合報民意論壇，作者為美國匹茲堡大學榮退教授，科學家，小說家，幻象科幻雜誌創辦人)