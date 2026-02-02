抗中牌、兩岸和 何謂大事

國民黨 副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源，昨日率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，是否替「鄭習會」預作鋪墊，備受關注。近月以來，筆者在中國大陸自助旅遊，從西南到江南各地接觸的大陸民眾，對於兩岸統一相關議題又總是充滿興趣詢問我這個「台灣同胞」。

長期追蹤台灣統獨民意變化的政大選研中心，1月份發布的調查結果，呈現的依舊是「分裂」的台灣：維持現狀最高占33%、維持現狀再決定占26%、傾向獨立占21.9%、偏向統一占6.6%、儘快統一占1%。換言之，台灣仍有5成以上支持「維持現狀」，不統不獨的「中華民國 台灣」才是台灣半數民意之所望，統一做為一個選項未獲多數民意支持。

一件小事，在大陸乘以14億人口就是大事；而一件大事，除以14億人口就是小事。兩岸關係是小事或大事呢？在大陸中央的宣傳下，筆者在雲南喜洲遇到的直播主、在紹興酒店餐廳遇見的服務員都說：「歡迎常回祖國，看看祖國的美好」；紹興巷弄裡的小店店主，回憶造訪過台灣的經歷與美好風光，卻也以「收復台灣」為結論。除以14億中國人，台灣是「一樁小事」吧？若和統無望，縱使走上武統一途，大陸老百姓依舊過他自己日子，干卿底事？

最近國民黨主席鄭麗文 提出「兩岸和平框架」，說「美國是恩人、大陸是親人」。就任主席時鄭曾明白表示，台海無事不只日本無事、世界都無事，國民黨要成為台海和平締造者。從鄭就任後的歷次發言，可知鄭把兩岸關係視為其主席任內的最大工作目標，也不再落入之前國民黨為了選舉，認為「提大陸就輸」的失敗迷思，鄭看似要將「兩岸關係、和平發展」視為今年地方選舉的試金石，乃至2028年總統大選的決勝議題。國民黨代表團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，正代表了鄭麗文的兩岸路線意志堅定。

兩岸關係是國民黨挑戰民進黨當中最具差異化的項目。相對於賴清德政府，把抗中親美當做「大事」，以為只要美國老大哥撐腰，台灣就能安然無憂。立法院不過半是「小事」，賴總統沿用其在台南市長任內不進議會的抗衡方式，行政機關不執行在野黨主導通過的法案即可。台海無中線、共軍演習至台灣門口也是「小事」，只要蒙住雙眼，演習結束後依舊回到朝野對抗態勢。賴將連任視為「大事」，卻把兩岸關係視為「小事」。

「兵者，國之大事」，賴總統對兩岸緊張情勢升高卻也不以為是「大事」。鄭麗文體會到兩岸和平是「大事」，親人之間可以意見不同而生齟齬，但不能淪至兵戎相向、血流漂櫓。兩岸之間存在切不斷又理不清的民族、血緣、歷史、文化關係，寄盼兩岸領導人都能發揮政治智慧，妥善處理「親人」關係；畢竟禮之用、和為貴，為官一任、造福一方，政治就是提升民眾福祉而已。

（本文取自2月3日聯合報民意論壇，作者為中國文化大學國貿系副教授）