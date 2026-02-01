中美角力牽動拉美 台應審慎面對

巴拿馬最高法院裁定香港長江和記在巴拿馬運河的合約違憲無效，美國阻止中國勢力進入拉美，再下一城。這也顯示華府 將全球競爭焦點轉移到西半球，以遏止或控制中國影響力。

2017年川普 第一任期是美中關係轉折點，美國安全戰略首次承認與中國的直接競爭關係。目前，拉美是中美全球影響力板塊間的摩擦點；而且魯比歐所領導的國務院 對拉美地區情況瞭若指掌，並列為優先事項。

中美競逐正在重塑拉美的地緣經濟格局。華府優先考慮雙邊協議和貿易施壓策略；而北京則大力推動「一帶一路」倡議和基礎建設項目。然而，此競爭遠超過經濟領域，意味著全球治理模式和國際法律框架的差異，將迫使拉美在全球霸權爭奪的背景下重新調整其國際戰略。

拉美對中國的重要性不僅表現在貿易額，更在其戰略地位。該地區擁有世界最大的自然資源儲量之一，是中國原物料重要供應地，且中國在該地區的存在為關鍵領域的多元化和開放性提供機遇。美國對拉美的新方針，則以強硬手段為主，而非軟硬兼施。這表示拉美大部分國家必須謹慎思考並重新審視自身的行動方式，並在國家利益和國際考量間尋求平衡。

2025年，中國發布對拉美的第三份政策文件，將拉美納入中國全球崛起的大背景中。拉美被視為「多極化不可或缺的力量」以及全球南方領導層的關鍵角色，這隱含中國對美國將採取更強硬的立場。隨著川普上台，中國不再是邊緣角色，拉美也不再是孤立無援之地。唐羅主義的核心不再是遏制歐洲殖民列強，而是限制中國以及俄羅斯等具有全球競爭戰略意義國家在拉美的影響力。

川普政府的國安戰略，將拉美視為「後院」及捍衛自身安全絕對優先的區域。川普認為必須限制中國在該地區的基礎建設、港口、戰略資源和聯盟領域的影響力，以維護美國的戰略利益。對拉美而言，這代表地緣政治壓力將會增加，尤其是與中國關係密切的國家。

短期而言，中國在拉美的地位似乎穩固，經濟聯繫緊密，且有共同利益支持。然而，也存在明顯風險。首先，拉美政府更迭可能導致協議修訂或與華府更加緊密合作。其次，對原物料的依賴讓中國和拉美容易受到國際價格波動影響。因此，未來中國在拉美的基礎設施投資以及採礦業作用可能減少，但在其他領域和貿易，要取代中國將更加困難。

總之，中美戰略的分歧給拉美各國和社會帶來重大挑戰。或許最理性的選擇是避免非此即彼的選擇。北京和華府間的戰略競爭正呈現日益全面和多維的態勢，縮小許多拉美國家「中間道路」的空間。川普的策略並沒有減少與中國的競爭，而是將其轉移到更隱晦的領域，以威懾、精心策劃的模糊性和間接壓力取代了開對抗。

智利、阿根廷和薩爾瓦多與宏都拉斯最近的選舉結果，顯示拉美許多國家正選擇追隨川普腳步。川普難以捉摸，接下來會發生什麼，只有他自己知道。川普的任期有結束之日，但其執政風格卻可能繼續傳承。因此，拉美地緣政治的走向仍有待觀察；同時，拉美及加勒比海地區是台友邦最集中之區域，所以台灣對中美在該區域的競逐，也應審慎以對。

（本文取自2月2日聯合報民意論壇，作者為靜宜大學西班牙語文學系兼任副教授）