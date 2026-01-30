川普大砲護美元 全球池魚之殃

美國總統川普近日在社群平台發文，呼籲伊朗 盡速「回到談判桌」，否則「下次襲擊將更慘烈」。美軍似乎箭在弦上，但美國為什麼要打伊朗，是因伊朗發展核武嗎？但發展核武的國家很多，因此除了核武，可能還有其他因素。這個因素恐是因為伊朗用本幣或以物易物，或是以人民幣來交易石油的買賣、計價，「動了美國的蛋糕」。翻開歷史，美軍出兵中東，多因石油脫離美元計價與交易。

前些日子美國出兵委內瑞拉，把委國總統綁架到紐約審判，表面是因為委內瑞拉輸出毒品到美國，其實真正的原因是委內瑞拉絕大多數石油賣到中國大陸，計價方式也是用本幣或人民幣來交易。

為什麼美國這麼怕其他國家「去美元化」？簡單說，去美元化的目的就是有人要脫離美國金融控制。以台灣為例，1美元約等於台幣30元，印1張紙可以買30元貨幣的台灣物資。貨物從世界輸入到美國國內，美國人坐在家裡面、坐在印鈔機旁邊，就可以不停讓全世界供給美國人享受。

有人說，美元的印量如此之大，是否會造成國內通貨膨脹 ？會的，但不明顯，而且會稀釋掉，因為發行到全世界，全世界替其分擔了通貨膨脹絕大部分壓力。全世界通貨膨脹，大部分也來自美國印鈔，台灣當然也不例外。

因此造成各國通貨膨脹的罪魁禍首，絕大部分就是美元印鈔機。美國想壓制國內通膨、發行美國國債 ，由全世界各國購買，因為購買了美國的國債，等於是讓美國的通貨在其國內不再有那麼大數字；透過此一機制，印的紙鈔可以用在全球收購商品、輸回美國，自然而然抑制了內部通膨，也可以讓國內的過多美元，交由各國持有變成各國的通貨。

美國國債由世界各國購買，但現在美國緊張的是由於國債發行太多、購買太多，利息成為沉重負擔，但美國飲鴆止渴，對問題不思解決，而是不停再印鈔發給利息，防止被拋售；結果惡性循環，全世界的通貨逐漸膨脹，而此通膨浪潮又會回捲美國。這種惡性循環恐讓全世界陷入經濟恐慌。

中國大陸要想完全「去美元」的國際化不容易、也不可能，但可隨著經濟發展，逐漸將人民幣國際化，擠壓美元、分食大餅，此也造成了美國的警覺，要抑制其人民幣國際化。目前美雖看似戰略收縮，其實是要把全球兵力改變方向。面對中共經濟及軍力持續擴張，必須一面自保、一面把重點放在印太地區。

大陸夠強大，美國不敢動武，只能用盡各種辦法來圍堵這頭睡醒的獅子，例如印太戰略、五眼聯盟戰略、貿易加稅、中斷科技交流、戰略物資禁運等，使盡渾身解數，從世界各地騰出手來對付中國大陸。只有中國大陸是其最終目標，搞定中國大陸，弱化中國國力。

去美元化，誰想取而代之印鈔、誰不讓美國吃獨食就威嚇誰；中國不讓美吃獨食，就直指中國大陸。不過，如用機艦大砲護著美元，恐兩虎相鬥、不只一傷，全球也將遭池魚之殃。

（本文取自1月31日聯合報民意論壇，作者為中華戰略學會研究員）