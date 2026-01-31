徒手攀登101 台灣大放異彩

美國酷男霍諾德身懷絕技，徒手登上台北高508公尺圓拱型頂端，身穿鮮紅T恤，迎風中高舉雙手，接受台灣和全球的祝賀。人類靠高科技登上月球，而今霍諾德以意志、膽量、冷靜、技巧和平和心態，發揮人類極限，戰勝地心吸力。

全程91分鐘，觀眾看得驚心動魄，為他捏一把汗。他身輕如燕，攀登過程頻頻向大家打招呼，不忘向玻璃窗內觀眾回禮。到觀光層89樓，隔著窗與滿堂賓客致意。人與大自然和諧相處，也要與現實生活產生共鳴，霍諾德接通之間的聯繫，真正命運共同體就應該是這樣。

Netflix世界級高空拍攝團隊記錄霍諾德攀登同時，還讓觀眾看到台北大地的美，陽光柔和，藍天搭配101淺綠，一個紅小點在移動。竹節般的造型，地道中國風格，簡單得自然，不誇張。河流配綠色山丘，一片祥和大地，還有地上和大樓中熱情和藹的笑容。

霍諾德不斷刻苦鍛練，體型線條無懈可擊，有個可愛的女兒，妻子與他融合為一體。登上60層時夫妻隔着玻璃互相凝視揮手，勝過千言萬語。

筆者曾在亞凱迪亞 商場鼎泰豐 小籠包店排了一個半小時才能入座進食，剛好是霍諾德登上101的時間，感覺是值得的。知道霍諾德在台多次享用鼎泰豐美食，特別喜愛巧克利和香菇餡的小籠飽，慶功宴也選鼎泰豐。又想到台積電 在美國亞利桑納州再加建四晶圓廠厰，台灣真棒。

台灣的異彩，征服世界。霍諾德加油，101加油，台灣加油！