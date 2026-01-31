我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

徒手攀登101 台灣大放異彩

安歌╱蒙特利公園市
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國酷男霍諾德身懷絕技，徒手登上台北高508公尺圓拱型頂端，身穿鮮紅T恤，迎風中高舉雙手，接受台灣和全球的祝賀。人類靠高科技登上月球，而今霍諾德以意志、膽量、冷靜、技巧和平和心態，發揮人類極限，戰勝地心吸力。

全程91分鐘，觀眾看得驚心動魄，為他捏一把汗。他身輕如燕，攀登過程頻頻向大家打招呼，不忘向玻璃窗內觀眾回禮。到觀光層89樓，隔著窗與滿堂賓客致意。人與大自然和諧相處，也要與現實生活產生共鳴，霍諾德接通之間的聯繫，真正命運共同體就應該是這樣。

Netflix世界級高空拍攝團隊記錄霍諾德攀登同時，還讓觀眾看到台北大地的美，陽光柔和，藍天搭配101淺綠，一個紅小點在移動。竹節般的造型，地道中國風格，簡單得自然，不誇張。河流配綠色山丘，一片祥和大地，還有地上和大樓中熱情和藹的笑容。

霍諾德不斷刻苦鍛練，體型線條無懈可擊，有個可愛的女兒，妻子與他融合為一體。登上60層時夫妻隔着玻璃互相凝視揮手，勝過千言萬語。

筆者曾在亞凱迪亞商場鼎泰豐小籠包店排了一個半小時才能入座進食，剛好是霍諾德登上101的時間，感覺是值得的。知道霍諾德在台多次享用鼎泰豐美食，特別喜愛巧克利和香菇餡的小籠飽，慶功宴也選鼎泰豐。又想到台積電在美國亞利桑納州再加建四晶圓廠厰，台灣真棒。

台灣的異彩，征服世界。霍諾德加油，101加油，台灣加油！

鼎泰豐 亞凱迪亞 台積電

上一則

沒有下次的川普 讓台有更多下次？

延伸閱讀

霍諾德攀台北101世界關注 Netflix直播觀看數登全球排行榜第3

霍諾德攀台北101世界關注 Netflix直播觀看數登全球排行榜第3
霍諾德攀101…新加坡媒體：雖提升台灣能見度 但未必是該冒的險

霍諾德攀101…新加坡媒體：雖提升台灣能見度 但未必是該冒的險
霍諾德登台北101 丁寧感動上了一課：平靜是最大力量

霍諾德登台北101 丁寧感動上了一課：平靜是最大力量
霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？

霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

張又俠落馬 中共高層權鬥見分曉

2026-01-26 01:00

川普所為 襯托習近平更好相處？

2026-01-27 01:00

川普告戴蒙 既是報復 也是圍魏救趙

2026-01-25 01:00

團結中等國家 卡尼達沃斯演說的空谷足音

2026-01-24 01:00

第二名抗議者受害 川普的危機時刻

2026-01-28 01:00

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫