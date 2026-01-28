我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

加州保守派屋內建地下碉堡 藏大量武器彈藥

川普喊併加拿大 聽聽就好

楊柔遠（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普威脅加拿大說，假如加國與中國達成全面貿易協議，將對加國商品加徵100%關稅。其實加拿大總理卡尼月中訪問中國，達成的貿易協議，僅就兩國進出口電動車、油菜籽，達成降低進口稅的協議，只是單純的項目合作，談不上關稅協議；卡尼上周在達沃斯發表演說，呼籲規模較小的國家團結起來對抗世界強權的經濟壓迫，暗示美國正在破壞世界秩序，這讓川普很火大。川普同時在社群媒體發文，譏諷卡尼為「州長」。

加拿大和美國的關係一向如影隨形、亦步亦趨，但川普就任總統前後，一直說要將加拿大併為美國的第51州，同時也認為加拿大放水讓芬太尼及非法移民進入美國，所以無視現有的北美免稅協定，強制課徵加拿大35%關稅。這一年來，加拿大和美國的關係有非常大的變化，過去加拿大賣到美國的商品占出口總額的76%，現已下降到67%，對美順差也減少35%；加拿大想辦法分散市場，所以出口總額仍有1.3%的成長，但主要是非美市場有24%成長。另外一個指標是，加拿大原是美國最大的觀光客，但去年人數少了500萬餘人，減幅高達25%。這些都是因為川普要將加拿大併為美國第51州，所引發出來的負面效應。

加拿大併入美國，在美國歷史上有多次討論；最著名的一次是在1867年由國務卿西瓦德所提出，他成功買下阿拉斯加，接下來希望買格陵蘭和冰島，他認為這樣美國西有阿拉斯加，東有格陵蘭，南面是美國本土，加拿大包圍其中，最後必須加入美國。這就是今天川普的大美國藍圖。

但將加拿大併為美國第51州，事實上有很多的困難。在政治現實上，加拿大的人口4100多萬，偏向自由派，都是擁護民主黨的選民。如果加拿大併入美國，那麼就會成為美國人口最大的州，那麼將來美國的總統選舉，無論全國的普選票或選舉人票，恐將都是民主黨勝選，所以所有的共和議員都會反對。加拿大併為美國的一個州，根本是一個假議題，但川普極限施壓的主要原因，是看中加拿大和格陵蘭一樣，有關鍵性的礦產資源，同時在地緣政治上有關鍵的戰略位置。

川普要將加拿大併為美國的第51州，就像過往說「台灣偷了我們的晶片」，晶片和稀土原來都發明、產製於美國，後因為製程複雜、環境高汙染，美國就不做了。台積電將晶片引入台灣，專業分工精益求精，才有今天的先進製程；中國將稀土引入，吸收龐大的環境成本，冶煉分離、製程專業，才有今天的精煉型稀土，這兩者現在都是全球科技、軍工產業所必須。川普信口開河，說台灣偷了我們的晶片，欺小怕大，柿子挑軟的吃，他就不敢說「中國偷了我們的稀土」。

川普是一位深諳政治表演術的商人總統，很多話術都是他的談判策略，隨口開講是他的常態，所以對於川普的談話，聽聽就好，最重要是要「觀其行」。

（本文取自1月29日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

加拿大 川普 稀土

上一則

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

延伸閱讀

明州ICE執法致死案 川普再批市長不合作

明州ICE執法致死案 川普再批市長不合作
聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性
打破不印「不在世」總統傳統 250周年幣印川普頭像

打破不印「不在世」總統傳統 250周年幣印川普頭像
美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職

美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

2026-01-21 14:21
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

張又俠落馬 中共高層權鬥見分曉

2026-01-26 01:00

川普告戴蒙 既是報復 也是圍魏救趙

2026-01-25 01:00

川普所為 襯托習近平更好相處？

2026-01-27 01:00

看不起弱國 川普只要與強國交易

2026-01-22 01:00

超人氣

更多 >
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤

0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品