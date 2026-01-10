我的頻道

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

川普逮捕委總統不合法

川普逮捕委總統不合法

薛永康╱托倫斯
「美夜襲委內瑞拉逮馬杜洛」為世界日報1/4/26 的大標題；委國總統馬杜洛夫婦被押上美軍機艦，預計在紐約出庭。

川普以緝毒為名，事先在海上擊沉了數艘他認為是載有毒品的委國小船。在此之後，居然派遣特種部隊長驅直入委內瑞拉，綁架總統馬杜洛夫婦，押至紐約審判。

川普的動機，依照主流媒體為覬覦委國的豐富石油儲備為主因。不論其動機為何，川普是否可以不經過國會及聯合國通過入侵他國令人置疑。川普的作法是否非法？

美國為人詬病的「長臂管轄」外交政策在川普任內繼續持續，有過之而無不及。不利於美國利益的國家，美國就要介入；推翻其政權，或是暗殺其領袖，過去黑暗的歷史在此不贅述。如果違法逮捕馬杜洛去取得石油，川普是否也曾考慮過推翻習近平以取得稀土？或是暗殺北韓的金正恩以阻止他發展核武？川普凡事「先做再說」毫不考慮後果。

1941年日軍偷襲珍珠港：擊沉美國軍艦之外，造成3000美軍死亡。即使美國羅斯福總統對日本宣戰有理有據，仍需國會通過才能出兵。

目前共和黨為多數的參眾兩院，對川普的胡作非為不但沒有阻止，眾議院領袖強生居然袒護川普非法逮捕馬杜洛，國會的監督功能如同虛設！欲阻止川普繼續其不合法的荒謬行徑，2026 的中期選舉政黨輪替是勢在必行，選民必須睜開眼睛撇開黨派分別，為了美國的前途以及安全著想。

台灣生存安全 不能靠外包與軍購

