我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不認老：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

新的一年想改善財務狀況 先檢查三個關鍵數字

賴清德總統元旦談話…回響數字亮眼 感受無比分裂

趙哲聖（桃園市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年甫揭序幕，回顧過去一年，台灣社會呈現出一種高度張力的雙重景象。

元旦談話中，賴清德總統以「韌性之島，希望之光」為題，細數台灣在去年的亮眼表現：經濟成長率創下15年來新高，預估達7.37%；失業率降至約3%，為25年來最佳水準。

從總體經濟與官方統計來看，這確實是一個克服挑戰、穩健前行的一年。然而，正是在這些「光明數字」之下，社會內部的結構張力，也同時累積並浮現。

回望這一年，重讀美國政經思想家羅伯．瑞奇的「超極資本主義」，格外令人警醒。瑞奇指出，當代資本主義已演變為一種速度極快、競爭極端、幾乎無遠弗屆的「超極資本主義」。

它不再只存在於企業與市場，而是深度滲入我們的日常生活，形塑消費選擇、投資偏好與價值判斷。更關鍵的是，這個制度並非由少數權力者單方面強加，而是由我們每一個人，在身為消費者與投資人的選擇中，被不斷推動與強化。

在科技化與網路化的推波助瀾下，企業為了回應市場對最低價格與最高報酬的期待，不得不持續壓低勞動成本、外包風險、削弱長期雇用關係。

於是，身為消費者與投資人的「我們」，確實獲得了便利、效率與報酬；但同時，身為勞動者與社會公民的我們，也承擔了工作不穩定、薪資成長停滯與貧富差距擴大的代價。這正是瑞奇所揭示的結構性矛盾：制度並非失靈，而是過於忠實地回應了我們片面的角色期待。

這種矛盾，在過去一年台灣社會中已具體顯現。根據天下雜誌調查，收入前10%的族群，掌握了全體48%的總收入。或許整體平均數據看來亮眼，但若從多數人實際感受的「中位數」來看，現實遠比統計複雜。

社群媒體與消費文化的影響下，領兩、3萬元薪資者，與月入10萬元以上者，往往過著外觀相似的生活：使用同樣的新款手機、造訪同樣的網紅餐廳與旅宿。消費外觀的拉平，掩蓋了儲蓄能力、資本累積與抗風險能力的巨大差距，也讓階級差異被悄然轉化為「個人選擇」的結果。

剛過的2025年是AI百花齊放的一年。晶圓代工與算力需求，使台灣在全球科技版圖中再度占據關鍵位置。然而，AI競逐的最終結局仍未明朗，紅利卻已高度集中部分產業。高附加價值主要流向少數企業與高技能者，被取代或邊緣化的勞動，卻缺乏足夠的制度性轉銜與保障。當AI被視為產業成就，而非社會轉型工程，不平等往往只會被加速放大。

站在2026年的起點，台灣真正面對的課題，不只是投資了多少新科技，而是我們是否可能在投資人、消費者與公民三種角色之間重新取得平衡。因為一個社會的未來，終究不取決於它創造了多少亮眼數字，而在於多數人是否仍相信，薪資能與房價與物價取得平衡，明天值得努力，未來仍有希望。

（本文取自1月2日聯合報民意論壇，作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

AI 賴清德 社群媒體

上一則

川普2.0版NSS：歐盟斯人獨憔悴

延伸閱讀

歷經撕裂仇恨 鄭麗文出席府前元旦升旗遞出橄欖枝

歷經撕裂仇恨 鄭麗文出席府前元旦升旗遞出橄欖枝
評／中國軍演劍指美對台軍售、弱化美中互信

評／中國軍演劍指美對台軍售、弱化美中互信
元旦演說 賴清德：中國軍事野心 台灣沒時間內耗

元旦演說 賴清德：中國軍事野心 台灣沒時間內耗
陳菊請假逾年 在野批請假「請到頂」 傳陳多次請辭未獲同意

陳菊請假逾年 在野批請假「請到頂」 傳陳多次請辭未獲同意

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／環台軍演然後呢？明州詐騙政府案、2026驗收年

2025-12-31 14:16
川普總統(左)於2019年7月17日在白宮會見宗教迫害倖存者時，聆聽來自奈及利亞的基督徒艾絲特．比特魯斯(Esther Bitrus)發言。比特魯斯當時倚靠在川普的座椅旁。(美聯社)

社論／平安夜 世界並不平靜

2025-12-27 15:41

川普政府取締庇護作假 衝擊華人

2025-12-31 01:00

范斯將謀總統大位 川普心情尷尬

2025-12-25 01:00

華府如何看待台灣的憲政危機？

2025-12-26 01:00

2026「AI競賽」美中不同策略

2025-12-29 01:00

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境