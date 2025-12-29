我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一片披薩10年漲50% 紐約市「披薩原則」失靈了

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

中共突襲軍演 封控劇本成形

廖明輝（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

12月29日，解放軍東部戰區突然宣布對台實施「正義使命–2025」聯合演訓，並將於台灣周邊五處海空域進行長達10小時實彈射擊。表面看來，這是一場節奏急促、強度不低的軍事示威；但台灣社會要特別注意的，不是打了多少發砲彈，而是北京正在展現如何把「封控台灣」成為可隨時啟動的作戰流程。

這次演訓最不尋常之處，在於「前一日公告、隔日實彈」的「冷啟動（Cold Start）」節奏。過去共軍對台大型操演，多半伴隨較長政治鋪墊與訊息暖身，讓外界逐步預期。然而這次刻意壓縮預警時間，本身就是能力展示，意在告訴外界解放軍已能在缺乏明顯前兆下，快速完成跨軍種協同，並把行動推進到實彈層級。這種突襲式公告，對台灣動員節奏與盟友介入判斷構成直接壓力。為何選在此刻？外媒多將其解讀為政治訊號放大器。一方面，美國近期批准高額對台軍售，北京需要用軍事行動回應；另一方面，日本政界對台海情境討論升溫，也被北京視為必須提前管理風險。軍演於是成為同時對台北、東京與華府發話工具，用軍事演練劇本來塑造中共心理邊界的安全感。

但更關鍵的是，演訓內容已明顯超越單純「繞台」。東部戰區說法為演訓兵力在台海北部、南部與西南方向集結，模擬對海上目標精準打擊，並延伸至封鎖主要港口與「包圍」科目。配合10小時實彈射擊所劃設危險空域，台灣航管單位必須調整民航航路，航運與保險成本也隨之上升。這正是中共所熟悉操作模式，不必進入全面戰爭，就能把軍事壓力轉化為經濟與社會成本。

同樣值得警惕的是北京罕見地把反介入與區域拒止能力，從灰色地帶操作推向半公開展示，對外傳遞「介入就要付代價」明確訊號。這並非只說給台灣聽，而是直接指向可能的外部支援力量。

此外，這次演訓還搭配海警「執法檢查」行動，貼近台灣各港口與敏感水域。軍方以實彈射擊劃設危險區，海警以執法名義前推存在，兩者交織出難以切割的模糊地帶，讓外界在演訓、封控與戰爭前奏之間難以下定義。這正是國外智庫長期警告的「隔離檢疫」灰色作戰手法。這類低烈度但高連續性行動，對台灣的經濟與社會衝擊，往往會在極短時間內顯現，反而可能加速危機升級。

對台灣而言，回應之道不宜只停留在譴責或應對軍力展示。真正的挑戰在於把快速應變從軍方層級，擴展為全政府、甚至全社會的制度化能力。航路調整、港口營運、能源與物資韌性、資通電軍與認知作戰聯防，都必須能在同一時間同步運作。同時，應把海上灰色地帶壓力轉化為國際社會可理解的法律與秩序議題，強化與盟友情資共享與共同態勢演練，讓北京難以透過「模糊」累積戰略紅利。當「正義使命–2025」把封鎖與實彈演示推向台海日常邊緣，台灣更需要以制度化韌性回應，用可預期、可持續的準備，把危機拉回可控制範圍，避免被對手設定的劇本牽著走。

（本文取自12月30日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

解放軍 中共 台大

上一則

圍台軍演常態化…北京重塑台海行為界線

延伸閱讀

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢
學者：中國軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

學者：中國軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空
中國防大學教授：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線

中國防大學教授：解放軍此次軍演 可隨時切斷台灣生命線
解放軍環台軍演 賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

解放軍環台軍演 賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

熱門新聞

「一洲焦點」談今年重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／2025大事：川普就任的這一年

2025-12-24 14:17
川普總統(左)於2019年7月17日在白宮會見宗教迫害倖存者時，聆聽來自奈及利亞的基督徒艾絲特．比特魯斯(Esther Bitrus)發言。比特魯斯當時倚靠在川普的座椅旁。(美聯社)

社論／平安夜 世界並不平靜

2025-12-27 15:41

范斯將謀總統大位 川普心情尷尬

2025-12-25 01:00

中日關係緊繃 北京報復自傷國人

2025-12-24 01:00

華府如何看待台灣的憲政危機？

2025-12-26 01:00

川普自誇成就 但明年可能會更糟

2025-12-22 01:00

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩