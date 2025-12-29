中俄聯手 突襲美日應變

我的頻道

中共東部戰區12月29日開始，聯合陸軍、海軍、空軍、火箭軍及海警部隊，在台灣周邊海域實施「正義使命–2025」軍演，演練重點為海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等，檢驗聯合作戰實戰能力。共軍宣稱，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛主權與維護統一的正當必要行動。軍演為期兩天，第二天有實彈射擊。

這是自2022年裴洛西訪台以來，中共發動的第6次圍台軍演。此次演習，顯然與日本首相高市早苗「台灣有事，日本有事」的主張，以及本月中旬川普政府公布對台高達110億美元軍售有關。

此次軍演，有幾項值得關注的重點。

首先，演習的時間點，正值美、日、歐洲國家耶誕新年假期。從美、日官方回應的遲緩與微弱，反映其決策圈及部隊在這段長假期應變失能。北京精心規畫此時演習，考驗主要國家的應變機制，對於日後軍事行動時機的抉擇，必然有諸多啟發。

其次，演習畫設區域範圍擴大，更貼近台灣領海基線，且將在台灣周邊五大區域實施實彈射擊。共軍預告實彈射擊區域包含台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，射擊時間為30日上午8時至下午6時。相較於歷次大型軍演，這是在台灣領海鄰接區周邊近距離火力展示，預判演習區域附近，台灣本島民眾或許還能看到或聽見火砲聲光。台灣民眾對此次演習，也應該會更為「有感」。此外，要港要域的封控，顯然也更突出對墾丁和巴丹島之間巴士海峽的封鎖。

第三，軍演除了直接劍指台獨分裂勢力，更首次挑明警示外部干涉勢力。北京立意嚴厲警告及懲罰高市早苗，昭告各國勿干預中國的家務事。更在創紀錄高額軍售上，針對美國20家軍工企業及10名高管採取反制措施，擺明不惜重啟關稅戰的決心。中國視台灣為核心利益的核心，北京可謂展現了明白透亮的堅定意志。

第四，此次軍事演習，中共東部戰區僅提前30分鐘宣布，這是北京未來以無預警方式啟動軍事突襲行動的彩排。中共從俄烏戰爭學得經驗教訓，武統台灣唯有在「傾全力、突襲式」情況展開，最能確保損小、高效、速成，造成既定事實，尤其可以讓美、日望洋興嘆。當前情監偵科技並不能保證戰爭會有充分的預警時間，精明如以色列卻也曾在以哈戰爭及贖罪日戰爭飽嘗被突襲的重損，台灣主事者真不宜掉以輕心。

第五，中俄對聯手處理日本議題，展現合作默契。就在北京發動軍演前一天，日本「產經新聞」披露，莫斯科通報東京將於3天後，亦即明年元旦起在北方四島周邊實施為期兩個月的實彈射擊演習。俄羅斯外長拉夫羅夫曾就「台灣有事」表態，聲稱屆時俄羅斯將支持中國，他也指責日本領導層加速軍事化，對東亞地區穩定造成有害影響。台灣一旦有事，日本極有可能受到俄羅斯的牽制。

最後，北京的大型圍台軍演，規模頻次有增長趨勢，對台灣決策高層是強烈警訊。蔡英文主政8年，中國發動兩次軍演。賴總統主政一年半以來，北京卻先後發動四次大型圍台演習。台灣軍民對兵凶戰危、未來發展的擔心，主政者可有安邦定國撫民良策？

（本文取自12月30日聯合報民意論壇，作者為台灣安全研究中心副主任、退役少將）

