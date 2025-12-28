台與宏都拉斯復交…撒錢換一個隨時變節的邦交？

宏都拉斯總統選舉24日終於揭曉，國家黨總統候選人阿斯夫拉以4成得票率當選。這位於競選期間高喊與台灣復交的政治人物，讓台灣外交界燃起一些期待。

要理解阿斯夫拉可能的轉向，必須回顧2021年的慘痛教訓。當年卡斯楚總統在競選期間雖曾表達要與中共 建交，但在美國壓力下，時任的賴清德副總統甚至親自出席其就職典禮。卡斯楚當時雖明確表態維持與台灣邦交，然僅僅一年多後，宏都拉斯仍宣布與我國斷交。

如今，阿斯夫拉僅以0.7%得票率差距的微弱優勢勝選，這種險勝意味著他缺乏強大的執政基礎。更嚴重的是，執政黨拒絕承認選舉結果，現任總統卡斯楚和國會議長都指控「選舉政變」，這種政治對立將嚴重削弱新政府的施政能量。

宏都拉斯作為美洲第三貧窮的國家，政府長期以貪腐聞名。與台灣斷交後，宏都拉斯白蝦產業受到顯著影響，出口量大幅下降，導致約4500萬美元的潛在損失。新政府若要修復經濟，需要立即見效的資金挹注；台灣除非重回「金錢外交」老路，否則很難讓宏都拉斯立刻回心轉意。中國的承諾雖多半跳票，但至少還願意提供貸款 ，對於急需政績的新政府而言，誘惑仍是巨大的。

若宏都拉斯真與台灣復交，也可能面對遭中共報復的風險。宏都拉斯目前對中國出口一年僅3000多萬美元，但中國對宏都拉斯的出口高達25億美元。一旦北京決定報復，可以透過提高關稅、拒絕進口宏都拉斯產品、甚至禁止中國商品銷往宏國等手段，對宏國經濟造成重大衝擊。其次，中國已經向宏都拉斯提供接近10億美元的高利率 貸款，如果宏國轉向台灣，北京可能要求立即還款或調高利率，這對財政困難的宏國將是致命打擊。

川普雖然公開支持阿斯夫拉，並威脅若他落選將削減對宏國援助，支持的可持續性卻令人懷疑。阿斯夫拉上台後在移民管制、緝毒合作等議題上配合美國，川普卻未必會為了台灣而施壓新政府在兩岸間選邊。美國國務院發表聲明祝賀阿斯夫拉勝選，但通篇未提及與台灣復交議題，只強調「推動雙邊與區域安全合作」。這種謹慎態度暗示華盛頓並不想在台宏關係上過度涉入，以免刺激北京。

即使宏都拉斯新政府有意復交，台灣本身的能力也是關鍵。宏都拉斯在2023年初向台灣要求提供25億美元援助，遭台方拒絕後不久即轉向中共。如今兩年過去，宏國的經濟狀況更加惡化，其援助需求只會更高不會更低。

台灣在財政上能提供多少援助？國內民意對「金錢外交」高度質疑、反對金錢外交，且台灣恐難以提供宏都拉斯真正需要的大規模基礎建設投資，和穩定的農產品出口市場。

在兩岸銀彈攻勢下，不少拉美國家左右逢源、兩面勒索，缺乏政策持續性。尼加拉瓜是其中典型。

奧蒂嘉在1985年首次與台灣斷交，1990年查莫洛夫人上台後復交；到了2006年奧蒂嘉再次執政，雖然沒有立即斷交，卻一直暗示可能轉向中國，最終在2021年再度與台灣斷交。故即使重金投資、阿斯夫拉真的與台灣復交，待4年或8年後，下任總統還是可能再次倒戈；台灣是否值得投入巨資去維繫一個隨時可能變節的邦交國？

（本文取自12月29日聯合報民意論壇，作者為大學退休教師）