提適格大法官解台灣憲政危機

全世界執掌憲法議題的專職憲法法院或最高法院，絕大多數都以法定人數2/3或3/4作為開庭門檻，像台灣採取浮動的有總額人數作為門檻者非常罕見。憲法增修條文採15位大法官 ，人數比其他國家一般的9位大法官還要多，就是希望大法官人選多元、意見不要太過單一。且憲法設計任期交錯制，需由不同總統、不同立院代表的民意產生大法官，以期讓不同立場意見之大法官經過討論後才形成意見。

民進黨 多數執政時期產生的現有8名大法官中的5人，不待新總統、新立院同意的大法官選出就急於做成判決，牴觸憲法增修條文規定「須由不同民意基礎、任期交錯之15名大法官討論形成意見」的憲法原意。

五人的理由是「大法官憲法解釋功能不容片刻中斷」或「不可一時或缺」，是否有憲法依據？

雖然「不容片刻中斷」是個理想，但增修條文並未這樣設計，反而制定了「總統提名需由立院通過」制衡機制，本就可能因為總統與國會的對抗，讓大法官暫時選不出來，導致憲法法庭暫時停擺，近年的南韓、蒙特內哥羅都發生過。憲法要有權力分權制衡機制，本身就允許因制衡而產生的拖延與不效率，並沒有以「不容片刻中斷」作為前提。

五人說，有些國家有設計避免中斷的配套措施，但須了解其制度差異。美、日因為是最高法院，還需要處理一般民、刑、行政案件，其設計人數不夠時的配套，不是怕憲法議題不能及時處理，更多是怕一般案件無法處理。專職的憲法法院有設計配套制度的反而是少數國家，且須憲法容許。當憲法對大法官的產生與任期寫死時，配套措施的設計空間有限。

更離譜的是，五人又基於「不可一時或缺」為理由，排除三位不同意見的大法官，這也違反憲法明定的大法官任期保障。事實上三名大法官還是在處理其他案件之受理不受理，且係基於憲法而拒絕參與違法評議，並未怠忽職守。

五人又認為，新憲訴法要求總統在兩個月補提名也違憲。倘若五人真心覺得不容片刻中斷，為何法律不可要求總統盡快補提名？且此惡例一開，總統更沒有提名動機，五人法庭常態化，將完全破壞增修條文15名大法官的合議制設計。

如今行政院長卓榮泰 稱，現因憲法法庭恢復運作，故會副署年改法案並聲請釋憲，顯然是用五人法庭當成副署公布法律的交換條件。實則，副署公布法律本就是其憲法義務，用「違憲五人運作」作為交換條件，讓人民好像只能在兩個違憲中接受其一。政院用此動作支持五人，大概也知道五人會給政院想要的釋憲結果。但這樣還有何公信力？

總統、閣揆拿憲法法庭停擺作為不公布法律的理由，只是託辭；五人若繼續判決，只會繼續掏空人民對大法官的信任。唯一合憲解方，就是請總統盡快提出朝野能接受的大法官人選，解除違憲危機。

（本文取自12月27日聯合報民意論壇，作者為雲林科技大學科技法律所教授）