政治要有底線 別拿悲劇炒作

台灣不幸再次發生隨機砍人事件，行凶者的犯案動機尚待警方調查釐清。不幸的是，竟有人在網路上自稱是「行凶者的同路人」且「預告下個事故地點」。猶有甚者，將此事件導向政治動機，令人齒寒。

首先，社會是由不同背景者組成，遑論不乏有惟恐天下不亂的觀火者。曾有消防專家告訴筆者，縱火案發生時，縱火慣犯一般會留在火災現場觀看「成果」，但會有更多的好事者佇足評論，似乎他就是火災策畫者，好比聲稱是殺人凶手的同路人，既損人也不利己。

其次，故意將整起悲劇導向是「阿共」的陰謀，說行凶者是「已入籍大陸的台灣人」，甚至指其母親是「中配」，欲將矛頭轉向，只要跟「中國」有關的人事物就是壞、差、爛；他們可能忘了，賴清德 總統日前才光顧過「中配」經營的麵店。服役時，政戰官告訴我們，謠言只要有一個人相信就會傳播開來，造謠的目的就達成了。這些有心者的政治動機不言可喻；但難道就可以泯滅人性，在他人傷口上撒鹽嗎？

政治是眾人之事，行為舉止應符合社會規範與準則，不可偏離人性而要有道德依歸。希望警方能盡快讓社會大眾知道事件的前因後果，別有用心者切勿在事件未水落石出時帶風向政治炒作。

（本文取自12月22日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）