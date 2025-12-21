我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple、Google示警這類外籍員工避免出國 恐滯留海外

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

政治要有底線 別拿悲劇炒作

張光球（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣不幸再次發生隨機砍人事件，行凶者的犯案動機尚待警方調查釐清。不幸的是，竟有人在網路上自稱是「行凶者的同路人」且「預告下個事故地點」。猶有甚者，將此事件導向政治動機，令人齒寒。

首先，社會是由不同背景者組成，遑論不乏有惟恐天下不亂的觀火者。曾有消防專家告訴筆者，縱火案發生時，縱火慣犯一般會留在火災現場觀看「成果」，但會有更多的好事者佇足評論，似乎他就是火災策畫者，好比聲稱是殺人凶手的同路人，既損人也不利己。

其次，故意將整起悲劇導向是「阿共」的陰謀，說行凶者是「已入籍大陸的台灣人」，甚至指其母親是「中配」，欲將矛頭轉向，只要跟「中國」有關的人事物就是壞、差、爛；他們可能忘了，賴清德總統日前才光顧過「中配」經營的麵店。服役時，政戰官告訴我們，謠言只要有一個人相信就會傳播開來，造謠的目的就達成了。這些有心者的政治動機不言可喻；但難道就可以泯滅人性，在他人傷口上撒鹽嗎？

政治是眾人之事，行為舉止應符合社會規範與準則，不可偏離人性而要有道德依歸。希望警方能盡快讓社會大眾知道事件的前因後果，別有用心者切勿在事件未水落石出時帶風向政治炒作。

（本文取自12月22日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）

賴清德

上一則

消弭社會對立 更勝人海找孤狼

延伸閱讀

北捷爆隨機殺人 在台18年田舞陽直呼「無法連接台灣日常」

北捷爆隨機殺人 在台18年田舞陽直呼「無法連接台灣日常」
南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒
南加華人區民宅大火1死3傷 鄰居冒生命危險闖火海救人

南加華人區民宅大火1死3傷 鄰居冒生命危險闖火海救人
舊金山大停電 起因變電站火災損害嚴重 尚無恢復時程

舊金山大停電 起因變電站火災損害嚴重 尚無恢復時程

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／好萊塢喜劇變悲劇、川普今晚要宣布的事

2025-12-17 14:21
好萊塢著名導演雷納(左一)一家人，攝於2025年9月，右三為其子尼克。(美聯社)

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

2025-12-20 13:50

川普顛倒敵友 內政外交連續遇挫

2025-12-15 01:16

議員提案取消雙重國籍 並不容易

2025-12-17 01:00

美國關稅戰的成績單：中國貿易順差破兆

2025-12-19 01:00

中國如何解讀2025戰略報告

2025-12-18 01:00

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」