川普關稅的實際作用？ 誰來負擔？

美國川普 政府把關稅 作為主要的經濟槓桿來運用，用以保護國內產業免受外國商品激烈競爭陷於困境、增加政府財政收入以及解決長期貿易失衡造成的巨額逆差。那麼關稅到底由誰來支付？最終又有誰來負擔？現在有人認為應由進口商來支付並負擔；也有人認為應由外國出口商來支付並負擔；還有人認為不管誰支付，最終將由消費者負擔。眾說紛紜，不一而足。

「關稅」分「進口關稅」和「出口關稅」，川普總統現在與世界各國在談判的主要是「進口關稅」。「進口關稅」從名義上是政府關稅部門對從其他國家進口的商品貨物向進口商及其代理人徵收的稅。稅收成為進口商的「稅負」，是商品貨物成本的一部分。在整個商品供應鏈中，進口商作為中間一環，「稅負」的轉嫁方式可分為向下順轉嫁和向上逆轉嫁。向下順轉嫁，就是進口商通過將稅收額加入價格中把稅負轉嫁給批發商，再通過零售商最終落在消費者身上；向上逆轉嫁，就是要求外國出口商降低商品貨物的價格以負擔稅收。

「關稅稅負」能否轉嫁出去，主要看消費市場供需狀況，如果進口的商品在消費市場具有需求剛性和其他商品不可替代的唯一性或稀缺性，則稅負就容易轉嫁，可以全部或大部分轉嫁。舉個極端的例子，若美國政府現在對國外進口的「稀土」徵收高稅率的關稅，那麼關稅的稅負必定能百分之百的轉嫁到消費者身上，因為「稀土」在國內具有剛性需求，在國際市場上具有稀缺性和不可替代性。

反之，如果進口的商品在市場上消費需求具有很大的彈性以及其他商品具有替代性、多種選擇性，那稅負就難以向下順轉嫁，只得向上逆轉嫁給國外的出口商，國外出口商若也無力負擔拒絕轉嫁，那只能由進口商自己負擔，進口商考慮到資本利得少於平均水平，就不得不減少甚至取消這類商品貨物的進口（或在國際市場上尋找同類更廉價的商品貨物替代）。但一般情況下，關稅負擔除了納稅人自己承擔，通常會通過降低進口商品貨物的價格和提高進口商品貨物的價格，讓國外出口商、國內消費者共同消化，三者一起負擔。

這次大規模增加關稅，對美國國家的經濟發展能有多大的作用？從增加財政收入來說，每年新增的數千億美元的關稅收入，無論是對改善近3億5000萬國民生活、平衡每年龐大的財政赤字還是填補38萬億國債，都是杯水車薪，作用不大。從保護國內產業來說，作用也有限，現在政府對日本、南韓和歐洲的汽車加徵的關稅，就是為了減少國外汽車的進口以保護美國國內的汽車工業。關鍵是國內產品應在國際市場上有競爭力，提高產品的品質，降低成本，優化價格，讓產品快速升級換代，趕超時代的潮流，立於不敗之地，這才是國內產業發展的根本。

而靠「關稅」來長期保護國內落後產業是行不通的，甚至是有害的。有些產業的消亡已經無力挽回，這是全球化浪潮帶來的必然結果，美國的勞動力成本明顯缺乏國際競爭力，填補「產業空心化」也不可能一蹴而就。增收關稅對調節國際貿易，減少逆差，短期內有立竿見影的效果，長期來看會不可避免地同時產生兩個副作用：其一是制約對外貿易規模的增長，其二是推動通貨膨脹。

總之，「關稅」有其他稅種不可替代的獨特作用，對整個國民經濟和對外貿易起著重要的作用，但「關稅」不是一把收割韮菜的鋒利鐮刀，也絕不是一帖可以包治百病的靈丹妙藥。對這次運用「關稅」為武器的貿易戰 對整個國民經濟的利弊得失，現在還很難作出全面正確的評判，尤其是全球性的貿易戰，重利益輕盟友的策略，在國際政治上造成的不利影響更不可低估。深刻全面地認知「關稅」的作用，有利有理有節，靈巧有效地加以運用，趨利避害，才能做到利益的最大化。