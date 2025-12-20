肥佬黎觸國安法 蘋果與荔枝

香港 良心黎智英 在監獄被關了五年，經長期不斷審訊，12月15日香港國安法庭終於在三個國安法官審判下，作出三項違反國安法罪名成立，明年1月視被告求情而作出最後的決。

肥佬黎（香港人對他的暱稱）是偷渡來香港的廣東人，先從事出口製衣生意，產品輸往美歐，又創建「佐丹奴」服裝品牌，產品具舒閒隨意品味，甚受中國人市場歡迎。

八九六四的槍聲令黎智英拍案而起，譴責鄧小平的坦克和機槍，他賣掉製衣生意，創辦「蘋果日報」，以民主自由精神創出另樹一格的新媒體，報紙刊物化，圖文並茂，組有職業狗仔隊，以揭秘和用鳴不平筆觸去求公平正義。他又創辦雜誌「壹週刊」，與蘋果日報雙劍合璧勇闖傳媒世界，還將業務擴展到台灣。

民主鬥士是黎智英另一身分，他投身香港民主運動中去。在香港回歸過程中，捍衛一國兩制和力撐中英聯合聲明。他的國際視野也引來世界的關注，大大增加蘋果和黎智英的知名度。2020年開始香港特區政府推出國安法，政治追殺來了，黎智英的英國國籍身分完全有可能立即離港避難，但他沒有逃避，反而是留下來繼續戰鬥。

結果蘋果日報2000多萬元資金被凍結，政府出動500名警察搜查報社，找了個微不足道租約小錯失，再用國安法逮捕黎智英及高級管理層，罪名是勾結國外反華勢力，危害國家安全。

川普 曾應允百分百之力將黎智英救出來，黎是個近80歲高齡長者，患慢性病，健康欠佳，若情況不改善，其女兒稱獄中父親會成為烈士，成為香港民主運動第一個殉道者。

川普明年4月訪華，希望他的承諾得到實現。港府留了個給黎智英求情的後路，是個彼此默許的下台階。

記者拍下黎踏入法庭時的照片，他神態自若，但體型淸減不少，牢獄生活令他提升到另一信仰新境界。

蘋果是個好名字，光鮮亮麗是人類最佳食物。「黎智」廣東話諧音是荔枝，據說蘋果報社園中植有多棵荔枝樹，這款與蘋果同享盛名的嶺南佳果真是世上的奇芘。