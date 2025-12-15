移工無限期留台？先建汰惡機制

台灣人除了軍公教外，幾乎沒有勞工享有終身聘雇保障。一般勞工表現不佳，公司可依法資遣；面對移工入境後得永久留下的主張，台灣必須深思熟慮。廢除年限不僅不合理，更與美國、加拿大 、日本、新加坡 等先進國家嚴格管制移工年限及審核條件的做法背道而馳。台灣要留的是優質人才，而非發放永不淘汰的鐵飯碗。

失能家庭雇主堅決反對無條件廢除工作年限。有臥床重症、高齡失能、失智長者要照顧的家庭，無多餘人力與精力「管理看護」。企業尚有人資、法務、監控設備，但家庭雇主多是單打獨鬥的老弱病殘。回顧既往，勞動部每遇移工團體陳情抗議，就倉促推出新政策，從移工納勞保、懷孕權益手冊、看護工入境一站式服務、直接聘雇到中階勞動力，皆無完整配套，直接將聘雇移工的風險與管理責任，丟給最弱勢的失能家庭。面對種種移工權益與管理的要求，失能家庭做不到，也負擔不起。

現行年限制度，是唯一僅存的「自然終止點」，但家庭端更需「汰惡揚善」機制。全力支持優異看護延長甚至無上限，但態度惡劣、照顧品質低落或有虐待紀錄者，則必須離境；這才是公平，也才是對國人負責的態度。目前尚有年限限制，就已讓本該把重心放在照顧上的家庭，得24小時錄影蒐證自保，還在公部門協調下「支付和解金」方得解聘「不適任看護」。勞動部解聘審查期間動輒三到六個月，問題看護繼續住雇主家，受照顧者的安全毫無保障。近年力推的直聘與中階勞動力，對雇主保障更加不足，契約形同廢紙。一旦移除年限安全閥，問題看護將成「一次聘雇、終身綁定」，失能家庭的困境將從「照顧長者」淪為「管理問題看護」。我們已經照顧到筋疲力盡，哪還有力氣打勞資爭議戰？

聘請外籍看護的初衷，是穩定人力與照顧品質，讓重症、長者、失能、失智的家人能安心受照顧。勞動部不該偏聽移工團體提出的無限留台要求。失能家庭的要求很簡單，保障國人權益為優先。

首先，政府應建立全國統一、可量化的淘汰標準，例如一年內調解成立兩次以上、未通過年度技能複評、警方立案或醫療機構傷害證明、任何刑事犯罪紀錄，一律列入不予續聘、不予再入境的黑名單，並確實執行。其次，在完整建立汰惡機制前絕不廢除年限，更不能推出讓家庭毫無保障的新制。第三，勞動部別再將企業級制度的想像，強加在最弱勢的失能家庭身上。

失能家庭不但不反對移工，更歡迎真正優秀、願意久留的外籍看護。台灣勞工至今尚未享有終身聘雇，絕不該隨意賞賜鐵飯碗。政府若廢除移工年限，卻不先替失能家庭規畫可行的淘汰與保障機制，最終崩壞的將是數十萬個喘不過氣的家庭及台灣苦撐多年的長照 體系。籲請勞動部停下腳步，傾聽日夜照顧親人的成千上萬個家庭心聲。家裡有需要照顧的人已很疲憊且弱勢，經不起被制度又一次遺棄。

（本文取自12月16日聯合報民意論壇，作者為台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長）