川普文明戰爭 台須認清

川普 政府日前發布「國家安全戰略 」報告，與往年不同的是，對中俄兩個美國的主要地緣政治挑戰者並沒有多少著墨，也不提台灣的民主價值，反而對歐洲盟友和歐盟有許多負面論述。

這份戰略文件還警告：「除非歐洲盟友選舉出更多致力於遏制移民 的『愛國』民族主義政黨，否則歐洲將面臨『文明消亡』。」言下之意是，美國評斷的標準不是民主制度的質量，而是遏制穆斯林國家向歐洲南部移民潮的力度。據紐時專欄作家佛里曼分析，華盛頓主要之目的是為了打贏美國的內部的文化戰爭，而不是為了應對西方的新冷戰，尤其聚焦於「白人、基督教、西方家園」受到移民、人口結構與文化變遷侵蝕的危機感。

美國內戰正在多條戰線上展開，其中一條是白人與以基督教徒為主的美國人，意圖抵制恐將出現一個由少數族裔主導的美國社會。這種新社會形態的驅動力是白人生育率下降，及西班牙裔、亞裔和多種族美國人口的增長，預計在2040年代超過白人。另一方面，非裔美國人仍在與那些試圖築起新牆、將他們拒之門外的人們鬥爭。來自各種背景的美國人，都在努力適應瞬息萬變的文化潮流。

再者，由AI驅動的科技變革浪潮正以驚人的速度席捲職場，人們甚至來不及反應。同時各個種族、信仰和膚色的美國年輕人，都在為買一戶普通住房而苦苦掙扎、失去「安身之所」，住房長期以來一直是美國夢的基石。當川普將建造美墨邊境圍牆作為他首次競選的核心主題時，「牆」意味著一道阻擋不受控制的移民之實體屏障，這種移民正加速美國轉變為由少數族裔主導。在歐洲方面，隨著勞動人口的減少，各國接納了數百萬來自中東、中亞和南亞的穆斯林難民和其他移民，而其融入社會的程度，從原來居民的觀點來看很不理想。

如今由「讓美國再次偉大」運動領導的美國右翼，「本質上並不關心民主、盟友關係、北約或歐洲一體化進程」；他們關心的是「西方文明」，訴求是歐洲必須大規模驅逐穆斯林移民，並開始重視基督教傳統，美國才會伸出援手幫助歐洲解決問題。換句話說，當保護「西方文明」（尤其關注種族和信仰）成為美國國家安全的核心時，最大的威脅即是不受控制的移民湧入美國和西歐，而不是俄羅斯或中國。因此，川普的國家安全戰略文件絕非偶然，揭露了川普政府在國內外真正的行動動機。以美國馬首是瞻的賴政府必須認清其中內涵，才不致進退失據。

（本文取自12月15日聯合報民意論壇，作者為大學教師）