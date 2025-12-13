台灣公教年改煞車 重啟對話政府責無旁貸

我的頻道

林文寶（高雄市）
立院三讀通過停砍退休公教年金，輿論各有說法。回顧2018年的年改論述，將世代正義塑造為核心價值，其邏輯直觀：不能讓即將崩潰的年金制度，由未來的年輕人承擔。然而，此論述簡化了社會正義的複雜內涵，約化為世代間的零和博弈。若將視角拉高，社會正義的另一塊基石是「政府與人民間的社會契約」。

公教群體在職涯數十年間，依循國家法規提撥薪資，並將台灣政府承諾的退休金視為延遲給付的薪資。他們的人生規畫，從儲蓄、保險到家庭開銷，皆建立在此信賴基礎。當年的改革，即便出於財政續存的善意，但在程序上形同政府單方面撕毀契約，對特定群體的信賴造成毀滅性打擊。因此，「停止調降」的主張，可被視為一種「修復式正義」的嘗試—它試圖修補的不僅是退休者的實質收入，更是人民對國家制度的根本信任。

「信賴保護原則」是軍公教群體反對改革的核心法理依據。但大法官解釋明確指出，信賴保護並非絕對，當基於重大公益（如避免年金制度崩潰），國家得在合理範圍內進行調整。解釋文同時強調，此類調整應具備合理過渡期並妥善規畫，以減緩衝擊。

爭議的焦點因此轉移至：現行的「十年過渡期」是否已構成「合理且妥善」的安排？支持停止調降者認為，逐年遞減的痛苦已持續多年，高齡退休者生活品質已大不如前，繼續削減已超出合理承受範圍；反對者則認為，十年緩衝已是兼顧法理與現實的最大讓步，此刻喊停，將使未來需要全民承擔的改革寸步難行。

「砍」與「不砍」的二元對立，已讓年金議題陷入死胡同。真正的社會正義，不應是讓不同群體在資源的泥沼中相互廝殺。負責任的政府，應提出超越現有框架的整體解決方案：

建立跨黨派、跨世代的對話平台：年金改革是國安問題，而非政治籌碼。應成立常設委員會，納入各世代、各職業代表，共同檢視基金績效與社會經濟變化，尋求共識。

提升基金管理與投資績效：相較於削減給付，政府更應在開源上展現魄力。應推動退撫基金專業化、透明化與去政治化，鬆綁投資限制，追求更穩健、長期的回報率，為基金續命。

推動全面性的稅制改革：將年金問題置於更宏觀的財富重分配框架下思考。透過更公平的資本利得稅、房地產稅制改革，擴大稅基，為社會安全網挹注穩定財源，而非僅在薪資階級的存量中內耗。

年金改革不是零和博弈，世代正義與信賴保護原則也不應是衝突；如何團結社會，是政府無可迴避的責任。

（本文取自12月14日聯合報民意論壇，作者為高師大事業經營系教授）

退休金 年金改革 保險

川普同意售中Nvidia高階晶片 正反意見拉鋸

