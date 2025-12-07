網路高牆 封鎖不了人心

台灣內政部日前突然宣布，來自中國的社群平台小紅書 因存在高度資安風險以及涉入詐騙 案件過多，且未在台設立法律代表人，依「詐欺犯罪危害防制條例」第42條規定，啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年，引發熱議。然而，台灣政府公開的詐騙通報數據顯示，西方平台如臉書、Instagram等才是假投資詐騙的主要來源，小紅書反而並無顯著紀錄。既然「打詐」是台灣政府提出的主要封鎖理由，那為何詐騙大本營繼續開放，小紅書卻被優先下架？此番執法選擇性的問題難以迴避。

諷刺的是，許多台灣人如果仍想追蹤旅遊時尚趨勢或創作靈感，或只能透過VPN「翻牆」登入小紅書。台灣一向自豪資訊開放，如今卻因政策被迫繞行，宛如模仿台灣曾批評大陸的「防火牆」制度，讓資訊自由倒退成了封閉環境。

更現實的是，平台封鎖並不能阻斷內容傳播，小紅書與TikTok 的短影片早已在LINE群組、Facebook粉專與各平台大量流動。科技趨勢早已匯流成全球媒體文化，行政命令只能封網址，封不了人們的瀏覽與分享行為。

值得深思的，反而是真正具有政治宣傳與輿論操控風險的微信、微博至今仍未遭封鎖，以美妝旅遊為大宗的小紅書卻首先被砍，這樣的優先順序，讓人質疑資安判準是否已政治化？而「國安」是否逐漸被工具化，成為政治操作的統一框架，有必要接受更嚴肅的檢驗。

確實，短影音如「電子嗎啡」，造成的成癮、注意力斷裂、焦慮等問題不容輕忽；但禁令無法教人自我節制。提升資訊素養、建立媒體判讀能力，才是長久之策。社群媒體也有積極的一面：促進創意、交流、才能展現，這些價值不應因政治氛圍而遭犧牲。

資訊自由往往比政治意志更執著。中國大陸社群平台已具國際級競爭力，儘管美國因地緣政治而有所顧慮，TikTok仍深植人心；而台灣此刻的處置，既非務實也不前瞻。面對資訊戰，台灣更應守護的是民主國家的開放胸襟，而非築起象徵性的高牆。

手機握在手上的是自由，也是考驗。年輕世代最該反思，滑手機，是吸收世界，還是被操控？是獲得智慧，還是交出判斷？但掌控者封鎖了入口，卻封不了人心。能否「滑得聰明、滑出智慧」，將決定台灣如何面向世界。

（本文取自12月8日聯合報民意論壇，作者為大學助理教授）