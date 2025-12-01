我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

國際生不來了？加州經濟損失1.6億美元 原因曝光

核三廠何時重啟 看賴政府決心

李敏（新竹市）

28日中午媒體的網路新聞標題：「核三廠重啟時間出爐！最快2027年下旬」，還真的讓人興奮，民進黨政府終於說實話了！但仔細看看新聞的內容，是在報導立委賴士葆質詢卓揆，質詢的內容有些雞同鴨講。

核對經濟部網頁公布的訊息，記者報導反映了事實，可是新聞標題卻語不驚人誓不休，十足聳動吸睛。28日下午，台電曾文生董事長親自澄清，核二、核三「重啟時間會是1.5、2年＋N，並非外界所謂的2027年一定能重新運轉」，隨後各媒體都作了修正。

民眾想知道的是，核二與核三廠重啟發電到底需多久時間。核電廠首重安全，依核安會「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條的要求，「…經營者…填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，並檢附下列文件，報請主管機關審核」。本條文最重要的是提交「核子反應器設施運轉執照換照申請書」與7個附件，這個申請書也就是美國核能管制委員會要求核電廠延役時提出的License Renew Application（LRA），附件也是LRA的內容或附錄。美國法規中對申請書各章節內容、需要的佐證資料、收集數據的方式與分析方法，甚至連審查重點都有明確說明。台電自創、官員們口中的「自我安全檢查」，應該就是完成申請書撰寫。

台電自2005年起就已依該法規要求成立專案，建立老化管理制度、收集相關數據並執行分析。核一廠的已完成，也提交核安會（當時的原能會）審查；核二廠報告已定稿，但當時經濟部不讓台電提出；核三廠報告也完備。筆者曾以中華核能學會常務理事的身分，邀請台電退休高階主管討論，主管們都曾帶領團隊投入相關工作，會議結論是大概只需半年時間即可提交申請。

核安會審查過程中，應就某特定議題要求台電提出進一步資訊。待所有議題都澄清後，核安會即正式通知台電，核電廠可繼續營運；但反應器啟動，還是要依反應器大修啟動的標準程序辦理。核安會負責核電安全，對於審查所需時間不能說三道四，但一年半應是可期待的。核安會的審查時間，是重啟核二與核三最無法掌控的環節；重啟核電廠，不是送出申請書就完事，台電必須要在啟動前完成LRA承諾的改善工程。為了未來20年順利運轉，台電會有改善工程，這些工作可與LRA的準備與核安會審查平行進行。依據筆者與台電主管的會議結論，這些工作可在2年內完成。

最後還有燃料採購，這本來會是重啟時程的另一不可掌控因素。但據美國西屋公司的訊息，台電與西屋的燃料合約仍有效，西屋在台電提出需求後，18個月內須將燃料運到台灣，否則要賠償台電損失。若核電廠延役已是明確政策，首要之務是劍及履及完成申請文件，但須著手規畫改善工程期程與編列運算才可展現政府決心。若相關工作可平行進行，工作可在2年內妥善。

此前舉行的核三延役公投，74%選民支持重啟，賴總統要求核安會與台電因應。從國際趨勢、台灣內外在環境和社會認同，核電廠延役勢在必行。三個月過去了，總統的擔當在哪裡？從國安角度來看，因應2027年「中共完成武統整備」的威脅，宣布核電廠延役可能與1.25兆台幣國防預算同樣重要！

（本文取自12月2日聯合報民意論壇，作者為清華大學退休教授）

核電廠 退休 公投

上一則

香港大火後 看見無聲付出善意

延伸閱讀

環境部長稱「重啟核電可先政策環評」遭疑以拖待變煙幕彈

環境部長稱「重啟核電可先政策環評」遭疑以拖待變煙幕彈
民進黨非核轉向？台灣核電2027可能重啟

民進黨非核轉向？台灣核電2027可能重啟
非核轉向？2027可能重啟核電 學者：核三重啟最快1年半

非核轉向？2027可能重啟核電 學者：核三重啟最快1年半
加速核能復興 川普政府為重啟三哩島核電廠提供10億元貸款

加速核能復興 川普政府為重啟三哩島核電廠提供10億元貸款

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

2025-11-26 14:14
女國民兵莎拉．貝克斯特羅姆的親友為她守夜，她在值勤時遇襲傷重不治。(美聯社)

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

2025-11-29 15:55
日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。(路透)

日本首相高市早苗 成為北京轉移民怨的標靶

2025-11-25 01:00

川普家族咎由自取 數位財富縮水

2025-11-28 01:00

川普不會讓高市 成美中關係絆腳石

2025-11-27 01:00
香港宏福苑社區大火逾百人死亡。(美聯社)

香港世紀大火 肇因於監管機制失效

2025-11-30 01:01

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險