香港大火後 看見無聲付出善意

宏福苑 大火，在香港 ，很痛！那種痛的穿透力是很驚人的！幾乎人人都覺得是當中的一分子，沒有例外。

香港是一座垂直的城市，公屋與居屋構成香港安身立命的重要支柱，為數10萬家庭提供起點。而在這些新舊交錯的社區周邊，仍有大量歷史悠久的舊樓屹立。根據今年2月公開資料，全港目前約9600幢樓齡50年以上的私人樓宇仍在使用。這些老建築承載著幾10年來的生活，也埋藏著難以忽視的安全負擔。

火警發生的街區附近，居住著不少公屋與居屋住戶。這兩大制度是香港社會安穩的重要支柱：公屋以租住為主，協助低收入家庭；居者有其屋（居屋）則讓市民以相對可負擔的價格購買自置單位。多年來，它們成為許多基層與新家庭的起點，也構成整個社區互相守望的生活網。

然而，公私混合的舊區常面臨同一難題：樓宇老化。大埔火警再度喚起社會對舊樓狀況的關注。在約9600幢樓齡超過50年的私人樓宇，不少正是位於大埔、深水埗及九龍城等舊區。2012年後實施的「強制驗樓計畫」與「強制驗窗計畫」，規定樓齡滿30年（外牆）與10年（窗戶）須定期檢驗，但現實中，不少業主無力支付，延誤維修比比皆是。政府後來推出「樓宇更新支援計畫」、「消防安全改善工程資助計畫」等，根據去年市建局數據，一般中小型業主可獲高達八成的維修工程資助，但實施起來需要時間。

在樓宇進行翻修維護工程中使用的竹棚及防護網的安全，是眼前需要檢討的問題；也因此，這場大火帶來的痛並不限於大埔。

舊樓安全問題多年累積，但香港在災難後展現出的不是恐慌，而是秩序與韌性。火警發生極短時間內，消防處迅速在狹窄舊區展開救援，市民自動讓路，街道像被默契拉直。整場救援行動共動員逾2000名消防及救護人員，並出動391架次消防車輛及185架次救護車輛，在濃煙與高溫間搜尋每個可能的生命跡象。

同時，警隊人員幾乎連續工作10多個小時，要對宏福苑7幢大樓、31層、每層8個共1736個單位逐層逐戶搜索。一旦發現遇難者，警方須原地記錄，再徒步將遺體抬至地面進行身分確認。由於大火燒毀證件，部分遺體無法現場辨識，警方需透過DNA檢測、比對人口紀錄、翻查各類檔案才能逐一確認身分。

香港民政處當晚還立即開設庇護中心；香港航空送上毛毯，社福機構、民間商號及市民送上熱飯、飲水與日用品；義工協助尋找走失寵物 ，外籍社群也在社區中心幫助翻譯及安撫情緒。在救援的眾多畫面當中，香港民間團體還自發性出動「寵物救援專車」，司機本身具備寵物急救訓練資格，能在黃金時間為受困小動物提供即時救助，也有市民組織車隊運送被尋獲的寵物。同時，消防員也努力救回更多小生命。

這場火帶走了太多，但也讓我們看見另一種力量—不是喧嘩的，也不是激昂的，而是一種在心底慢慢浮現深沉的愛。當火光終於熄滅，那些無聲付出的背影、無條件陪伴的善意，會比任何口號都更長久地留在人們心裡。讓我們記得，在最困難的時刻，不是一個人面對，而是彼此靠近，守望相助。

（本文取自12月2日聯合報民意論壇，作者為居港資深媒體人）