回歸中華民國憲政架構…民主中國 何需武裝保台

國民黨主席鄭麗文上任後面臨諸多挑戰，她直言「讓台灣人自豪說我是中國人」。支持者認為這是回歸中華民國 法統的憲政論述，批評者則視其為「親中」、統派、投降。但若回到憲法來看，「中國」並非中共政權所代表的「中華人 民共和國」，而是在中華民國憲政架構下，一個以民主制度為統一前提的「民主中國」。

鄭主席上任後在受德國之聲專訪時重申：「中華民國憲法就是『一中憲法』。在憲法法理裡，我們就是中國人；當然我們也都是台灣人。再往更高、更大的層面，在文化上、在歷史上，我們也都是中國人。今天，民進黨 說我們不是中國人的時候，他們是在違背他們對中華民國憲法的宣誓…。中華民國自始到今天都是『一中憲法』，所以中華民國就是中國，因此在中華民國憲法規定下，我們都是中國人。」

這是鄭主席意欲重啟「民主中國」與憲政國家的再定位工程，是忠於憲法原文，挑戰被民進黨台獨史觀扭曲的國家概念。在現行憲法架構中，領土並未因兩岸分治而改寫，憲法本文仍明文規定「領土依其固有之疆域」，增修條文亦將中華民國領土區分為「大陸地區」與「自由地區」。政府統治雖局限於自由地區，但法制上的中華民國並非僅有台灣這個島嶼；這代表在憲政法理上，「中國」從未等同於「中華人民共和國」，而是將「自由地區」定為保有自由民主制度的政治實體。

鄭主席依憲法主張的「中國」是建立在民主制度之上，是自孫中山三民主義與憲法立國精神延伸而來的「民主中國」，而非專制中國或極權中國。其論述核心隱含了「民主是統一的前提」；換言之，不是國家統一之後再討論民主，而是民主本身決定了統一的正當性。這與北京主張的「一國兩制」，亦即「先統一、再談制度安排」完全不同，也與綠營將「中國」視為「外國」形成對比。

賴總統曾公開說「中華民國憲法是台灣的災難」、內政部長劉世芳曾夸言「支持賴清德做台灣國的主人」、民進黨不分區立委王義川更佯言「我就是台灣國立委」，這些政治身分表態扭曲了中華民國憲法的法理延續。如今更逕自宣布未來八年要投入新台幣1.25兆元台幣作「天坑軍購」；增加對美軍購、寄希望於美日等外國勢力介入兩岸關係。對此，鄭麗文昨天參加「秋鬥」活動時表示，不管政治光譜如何，都應放下黨派，團結捍衛和平的價值，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談。

鄭主席借鑑俄烏戰爭造成的教訓，因而體悟武裝不是保台的唯一手段；民進黨政府不顧人民生計的天文數字軍購預算，只會將台灣人民捲入戰爭絞肉機。因此她呼籲，國家領導者的責任不是挑動人民準備戰爭，而是創造避免戰爭的條件；不能只為滿足大國的軍火需求，卻不動腦筋去想如何阻止戰爭。兩岸唯有回歸「民主中國」，恢復制度化的溝通與交流以避免戰爭，才是人民之福。

（本文取自12月1日聯合報民意論壇，作者為大學教師）