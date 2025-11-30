曼達尼當選紐約市長的聯想

我的頻道

古懷遠（舊金山）
近日紐約市選出曼達尼作為新市長，這位出身進步派背景、主張社會公平與再分配的新領導人，引起了不少討論。有人讚譽他象徵著城市對弱勢群體的關懷，也有人擔憂這將是社會主義思潮在美國政治中的又一次試驗。作為一個在共產社會中度過前半生的人，看到這一幕，不禁心生聯想：馬克思的理論雖出於理想，但在人性與現實的碰撞中，往往導向災難。

馬克思在19世紀提出共產主義理論時，初衷並非邪惡。他觀察到工業革命後的資本主義社會貧富懸殊，勞工被壓榨、社會階層固化，因而主張「生產資料公有」、「按需分配」，讓社會走向平等與正義。理論上，這是一幅美麗的烏托邦畫卷。然而，理論的美麗掩蓋不了人性的複雜，當「人人平等」成為強制命令，而不是制度保障時，理想便變成了牢籠。

20世紀的歷史已經給出了答案。蘇聯和東歐的社會主義政權在強權與謊言中建立，又在民怨與腐敗中崩潰。表面上，蘇聯達到了馬克思的夢想：沒有資本家、全民勞動、國家分配。但實際上，特權階層比任何資本家更貪婪，普通民眾在恐懼與貧困中苟活。國家機器以「集體的名義」監控每個人的思想，誰稍有異議，就被貼上「反革命」的標籤。這樣的制度，並不是追求平等，而是製造順民。

1949年後中國經歷過三反五反、大躍進、反右、四清、文革、六四、乃至反腐，這些歷史事件的共同點，就是一種「以理想之名」對人性的摧殘。大躍進時期，為了實現「超英趕美」的夢想，幾千萬人死於饑荒；反右運動中，知識分子因一句批評而家破人亡；文化大革命更是讓整個社會陷入瘋狂，子女揭發父母、學生批鬥老師，社會信任徹底崩潰。六四事件更讓我深信，這個制度對「人民」的愛，只存在於口號裡。它的根基不是理想，而是權力。

社會主義失敗的根源，並非單純的制度設計錯誤，而在於它違背了人性。人性中有貪婪、有欲望，這本不是原罪，而是推動社會進步的力量。市場經濟之所以能發展，就是因為它承認並引導這種欲望；民主制度之所以可貴，就是因為它設計了權力的制衡，讓人的貪婪受到制度的約束。而共產主義卻幻想抹去人性，強迫人們「為集體而無私奉獻」，結果只是讓虛偽成為常態，貪腐更隱蔽、更無限制。

今天的世界上，仍有少數社會主義國家存在，它們無一不是靠鎮壓、審查與恐懼維繫，民眾不能自由言論，媒體被嚴格控制，權力沒有監督。這樣的體制表面穩定，實則脆弱，當真相被壓制，社會就失去了自我修復的能力，最終只能在一次次的政治運動與經濟危機中自我消耗。

當看到美國這樣的自由社會中，愈來愈多政客以「社會正義」之名推行類似社會主義的政策時，不得不讓人們擔心，幫助弱者固然是政府的責任，但若用行政力量去重新分配財富、削弱個人努力的價值，最終會傷害整個社會的活力。紐約市長曼達尼若真想實現公平，應該在保障自由與法治的基礎上追求改革，而不是走向極端的「平等」。

