川普逼烏割地限武 台灣趁早覺醒

總統川普 與俄羅斯提出一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，要求烏克蘭 割地、限武、放棄加入北約等，川普並施壓烏方要在感恩節前同意這項方案。烏克蘭總統澤倫斯基 表示，烏克蘭正面臨歷史上最艱難的時刻，必須在「失去尊嚴還是失去美國」之間作出抉擇。事實證明，任何戰爭衝突最終都必須走向談判桌；這對身處強權夾縫中的台灣至少有三方面的啟示。

首先，台灣必須認清，戰爭沒有「道德勝利」，只有「成本計算」。美國提出停火方案，不是因為突然厭戰，而是出於現實考量。美國國會對軍援態度分裂、民意逐漸疲乏、地緣政治重心轉移都是主因；就算是美國，也不可能為任何國家無止境地消耗軍火、金錢與政治資本。而烏克蘭之所以不得不正視談判，也是因盟友援助趨緩、人口資源緊縮、戰線難以再維持。換言之，戰爭不是靠喊口號或激情就能持續，最終都要回到利益與可承受的成本考量。

因此，台灣的安全不能建立在「喊得大聲」或「國際同情」上，而須建立在自身成本計算與總體戰略規畫上。倘若台灣不透過外交對話、不設立風險管控、不建立危機溝通，只一味高喊「永不退讓」、「抗中保台」等民粹口號，那麼一旦衝突爆發，台灣將會面臨比烏克蘭更慘重的代價。川普所提的和平方案清楚讓我們看見，台灣如果把生存建立在「美軍會來」的幻想上，那才是真正的危險。

其次，對台灣來說，這是一記非常直接的警鐘。今天國際社會口頭支持台灣，並不代表未來台海受威脅時，這些國家都會毫無保留與中國對抗；任何國家都不可能犧牲本國利益，無條件、無上限地幫助台灣。烏克蘭所面臨的，就是台灣未來最不希望看到的局面—為了尊嚴而「選擇」了戰爭，但戰爭過後，尊嚴跟土地都不見。

最後，台灣必須知道，國際上的任何爭議最終仍要回到談判桌，談判籌碼不是態度而是實力。烏克蘭面臨的停火談判也許是被迫、痛苦，甚至是不情願的，但這正反映出國際政治的鐵律—任何衝突不論怎麼打，最後一定要回到桌上談，重要的是「談什麼、讓什麼、保留什麼」，這都是取決於實力，而不是在談判桌上的情緒。

台灣需趁早覺醒，認清兩岸間再怎麼緊張，最終一定要有談判機制；問題不在於「要不要談」，而在於「以何種條件進場談」。如果台灣的國防、社會韌性、能源存量、產業供應線準備充足，並在外交上保持靈活，而不是只作單邊押注，那麼台灣在任何情況下都會有較佳的談判地位。反之，若台灣把所有的籌碼都消耗在政治表演、意識形態對立、內部消耗，那麼屆時將不會有任何談判空間，只能被迫接受現實。

我們不該把戰爭浪漫化，更不該把和平汙名化，任何激昂的口號最終都要回到現實。台灣不能期待「美國保護」或「台日友好」，要靠自己拆除引信、降低風險。我們從烏克蘭學到的最重要一課，就是安全不能等危機發生時才準備，必須在和平時期就建立溝通管道、營造對話氣氛、尋求兩造共識；唯有如此，台灣才能保持主動，不致成為別人的馬前卒。

（本文取自11月24日聯合報民意論壇，作者為伊利諾芝加哥大學教授）