10月23日「時代」雜誌登載美國智庫Defense Priorities主任高德斯坦專文「美國必須警惕台灣莽撞領袖」。台灣各界譁然。

其實，11位美國學者自2月25至11月初發表10篇專文警惕台海戰爭，還不算一位川普 政策核心官員的發言。原因是亞太地區中美軍力上下翻轉，以及台灣領袖發言觸發中美戰爭的可能增加。但也因為美方的警惕，台北發言趨於警慎，海峽緊張稍微降溫。

11月初，美國智庫蘭德公司M.Mazar、A.Kerrigan、B.Lenan三位學者「穩定中美競爭關係」的報告：（如果要）成功的穩定中美之間台灣爭議，我們需要聚焦為北京創造最大誘因去逐漸（和平）追尋北京最後（統一）的目標。

10月28，卡內基智庫學者Stephen Werthheim在Foreign Affairs發表專文「趨向台灣停戰」點出，賴總統今年520及雙十演講避開敏感用語，共軍 繞台演習明顯下降。

9月25，研究共軍近半世紀的權威M.Swaine在Quincy Brief發表專文「台灣：美國重要但非必要的利益」不主張美國出兵護台，但主張兩岸和平對話。

9月15，Defense Priorities主任J. Kavanagh在New York Times發表「川普如何防止台灣戰爭」專文：美國不應放棄台灣、但台灣不值得美國出兵。美國應移出在台的美國軍事訓練人員，並要求北京取消攻台統一限期。

9月3日，澳洲洛伊研究所國際安全部主任S.Roggeveen在Foreign Policy期刊論文「中國軍力現在領先」寫道：中國領先的科技有機器人、電動車、核能發電、太陽能、無人機、高速鐵路、AI…數十年來美國及盟友在亞太地區軍力優勢已不可逆的翻轉了…今年1月的衛星圖顯示北京在建造一座五角大廈十倍大的軍事指揮中心。

8月1日International Security期刊論文「救援被擋？」（Access Denied？）兩位教授N.Anderson & D.Press寫道：如果共軍攻台，美國駐日本和關島的戰機將災難式被毀…華府 在東亞防衛台灣的方式將遭嚴重挫敗…也許美軍主導東亞的時代需告結束。

5月1日，美國智庫卡內基研究所學者C.Chivvis及S.Wertheim 在Foreign Policy發表專文「川普應該勒住台灣」：美國人民願意為台而戰的不過稍高於三分之一。台灣必須看清楚不要認為美國會為它打第三次世界大戰。

3月5日，美國國防部第三把交椅的柯伯吉次長在參議院任命會議說：「台灣很重要，但非美國的生存利益」，意為台灣不值得美中開戰保護。一度受資深議員質疑的他，受參院主席副總統范斯在院內力挺，而川普長子在參院外媒體上力挺。意涵是川普政策核心團隊不主張為台灣開戰。

2月25，J.Kavanagh及S.Wertheim在Foreign Affairs發表專文「台灣情結：美國戰略不該建立在打不能贏的戰爭上」：「保護台灣自主不值得美國犧牲巨大人員和經濟利益與中國開戰。」

川普習近平韓國高峰會較勁後，公認習贏裡子川贏面子。川有求於習更多。兩岸和平對話將是雙方共識。華府不為台戰中，北京以超軍事手段贏取台灣民心，趨向未來願景。

（本文取自11月16日聯合報民意論壇，作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有「偶爾言中」）