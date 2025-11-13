聯邦政府關門 美國天空不平靜

美國參眾兩院終於通過一項臨時撥款法案，讓已關閉43天的聯邦政府 重啟運作。但法案僅同意聯邦政府使用公務預算至明年1月底，屆時聯邦政府是否能繼續運作，兩黨是否能達成共識終結政治對立，又將是另一個決戰點。

政府關閉期間因空中運能流量的管控，重創美國航空事業，尤其各大機場的航管人員與安檢人員因同屬聯邦政府雇員，又被定義為不得缺勤或罷工的「必要人力」，讓原已有至少3500名人力缺口的航管人力雪上加霜。而美國這場史上少見的航班運能削減政策，可能涉及的飛安問題並不會因恢復聯邦政府運作而消失。

首先，飛機空中接近的風險為歷史之最。由於機場航管人員與安檢人力嚴重吃緊，人員被迫無薪上班與超時加班，導致更多人請假缺勤或外出兼職打工以貼補家用。人力短缺不但造成飛機嚴重誤點，甚至導致部分航班機師需以無線電自行協調起降順序。這些在空飛機的「盲飛」，大大增加空中接近的風險。

其次，工作超時的疲勞現象已對飛安構成威脅。因航班取消導致飛行計畫重排，大量機組人員被迫滯留外地機場，臨時性的飛行需透過替補人力支援，但隨著使用頻繁，後備人力將逐漸耗盡。美國聯邦航空總署內部通報顯示，自政府關閉以來，因人員疲勞導致的安全報告已超過500件，無疑對飛安造成未知風險。

此外，機師被迫縮減飛行時數恐導致操作生疏。再者，私人小飛機被迫使用較小機場，增加起降風險。由於航管人力嚴重欠缺，當局已要求各主要機場削減運量，為了讓繁忙的管制員專注於商業航班，要求私人飛機使用較小機場或飛行場，但飛機不論大小，其飛航安全規範與適航指令的遵守均需按國際民航組織規定；再加上如果飛行場導航設備不足，將危及私人飛機起降安全。

最後，人民對飛行的信心指數就是美國航空事業發展的財政指數。今年1月與2月，航班分別在華府雷根機場與加拿大多倫多機場發生嚴重空難後，搭機人數一度銳減；時值人們搭機信心正逐步回升之際，又碰上聯邦政府進行有史以來最長天期的關閉，空中運能的縮減對美國航空業再次重擊，今年無疑是美國商業航空最慘澹經營的一年。

在感恩節 前夕，聯邦政府得以恢復運作，飛機航班與航管人力能否迅速到位、人們能否順利回鄉與親友團聚，今年感恩節或可視為美國人能否儘速回復正常生活、不再受政治鬥爭之害的指標！

（本文取自11月14日聯合報民意論壇，作者為台灣內政部 前空中勤務總隊副總隊長）