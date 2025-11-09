我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

蕭美琴副總統的「煙火外交」口號再推新、仍無參與重要國際組織

張鷹 （台南市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

蕭美琴副總統日前赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說。該聯盟是由43個國家及歐盟的議會，約有290名跨黨派國會議員組成的國際組織，議員關注並改革各國的中國政策，由於聯盟立場鮮明遂為北京眼中釘。去年民進黨政府邀請，並促成聯盟峰會首度於台北舉行，民進黨亦有立委加入該聯盟。

目前歐洲僅教廷與台灣有邦交，相較於賴清德總統4月無法出席已故教宗方濟各葬禮，及5月教宗良14世就職彌撒的遺憾，蕭副總統此行具有象徵意義，府院黨齊聲讚譽蕭美琴的出席。有論者卻謂IPAC只是借用歐洲議會的場地辦活動，並非外交突破。外交部長林佳龍則表示，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀；並介紹賴總統提出的「價值外交」，係讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

2016年民進黨再次執政以來，從蔡英文總統的「踏實外交」、「口罩外交」，及至賴清德的「價值外交」、「加值外交」，只見外交部門的口號屢屢推陳出新，惟不見在實質參與重要國際組織上有所進展，或有新增簽訂雙邊貿易協定的成績；遑論少數邦交國時常拉警報，無邦交國的駐館亦被降格。中共對我們的打壓無所不在，民進黨的意識形態卻阻礙了外交實務中化不能為可能的轉圜空間。

林佳龍說，當蕭副總統站上歐洲議會的講台，很多人都哭了。若僅一次蕭美琴出席演講即讓外長「感動淚流」，難道是反映了賴政府的侷促和不安？外交是國力的延伸，元首外交具有無可取代的地位。無論是歷年亞太經合會、聯合國大會及工業國家高峰會等，元首會面與對談的舉手投足皆為眾所矚目的焦點。賴總統上任後卻走不出國門，蕭美琴副總統在歐洲露面，於是成為「煙火外交」的亮點而沾沾自喜，國人對賴政府在外交場域的表現還能有多少期待？

蕭副總統稱「對中政策跨國議會聯盟」是一群與台灣共享自由民主價值的全球各國國會議員、台灣長期以來的堅定夥伴，以具體行動支持台灣。但蕭副總統未能向外賓提到的是，歐美各國多與俄羅斯和中國大陸有邦交並互設大使館，政府與民間皆有溝通管道；惟賴清德視中國為「境外敵對勢力」，對外以「自由民主價值」為名爭取同情，對內卻以「打掉雜質」為名來「淨化社會」。

賴政府的所作所為實令民主蒙羞，在野黨有必要向國際人士說明民進黨執政下的台灣現況。蕭副總統說：「因為有全體國人的努力與堅持，讓台灣在不曾停止的艱困與挑戰中，一步一步開創我們的道路。」吾人希望蕭副總統所指的「全體國人」是2300萬人，而非僅支持執政黨的少數人。

（本文取自11月10日聯合報民意論壇，作者為退休外交人員）

民進黨 賴清德 教宗

上一則

1.5℃門檻破功…美拿「氣候治理」豪賭 台沒本錢跟

下一則

兩岸進入「統一有感」期？

延伸閱讀

蕭美琴現身歐洲議會 中國駐歐盟使團：衝擊中歐政治互信

蕭美琴現身歐洲議會 中國駐歐盟使團：衝擊中歐政治互信
蕭美琴赴歐演說遭爆「交換說」 台總統府駁斥

蕭美琴赴歐演說遭爆「交換說」 台總統府駁斥
網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：抹殺外交努力

網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：抹殺外交努力
指蕭美琴演講非歐洲議會邀請 藍委：國家利益變政治表演

指蕭美琴演講非歐洲議會邀請 藍委：國家利益變政治表演

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／紐約市長選舉 華人是否支持曼達尼？

2025-11-05 14:15

川普「移民清零」對美國是利是弊？

2025-11-06 01:00
曼達尼4日當選紐約市長後，最大政壇地震是資深民主黨掌門人、前眾議長裴洛西(圖)7日宣布退休，不再連任。(路透)

社論／民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退

2025-11-08 11:41

誤踏地緣政治陷阱的黃仁勳

2025-11-07 01:00

AI晶片落後 北京自力更生相對艱困

2025-11-03 01:00

川普尋求第三任期 是真是假？

2025-11-04 01:00

超人氣

更多 >
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷