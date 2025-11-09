蕭美琴副總統的「煙火外交」口號再推新、仍無參與重要國際組織

蕭美琴副總統日前赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說。該聯盟是由43個國家及歐盟的議會，約有290名跨黨派國會議員組成的國際組織，議員關注並改革各國的中國政策，由於聯盟立場鮮明遂為北京眼中釘。去年民進黨 政府邀請，並促成聯盟峰會首度於台北舉行，民進黨亦有立委加入該聯盟。

目前歐洲僅教廷與台灣有邦交，相較於賴清德 總統4月無法出席已故教宗 方濟各葬禮，及5月教宗良14世就職彌撒的遺憾，蕭副總統此行具有象徵意義，府院黨齊聲讚譽蕭美琴的出席。有論者卻謂IPAC只是借用歐洲議會的場地辦活動，並非外交突破。外交部長林佳龍則表示，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀；並介紹賴總統提出的「價值外交」，係讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

2016年民進黨再次執政以來，從蔡英文總統的「踏實外交」、「口罩外交」，及至賴清德的「價值外交」、「加值外交」，只見外交部門的口號屢屢推陳出新，惟不見在實質參與重要國際組織上有所進展，或有新增簽訂雙邊貿易協定的成績；遑論少數邦交國時常拉警報，無邦交國的駐館亦被降格。中共對我們的打壓無所不在，民進黨的意識形態卻阻礙了外交實務中化不能為可能的轉圜空間。

林佳龍說，當蕭副總統站上歐洲議會的講台，很多人都哭了。若僅一次蕭美琴出席演講即讓外長「感動淚流」，難道是反映了賴政府的侷促和不安？外交是國力的延伸，元首外交具有無可取代的地位。無論是歷年亞太經合會、聯合國大會及工業國家高峰會等，元首會面與對談的舉手投足皆為眾所矚目的焦點。賴總統上任後卻走不出國門，蕭美琴副總統在歐洲露面，於是成為「煙火外交」的亮點而沾沾自喜，國人對賴政府在外交場域的表現還能有多少期待？

蕭副總統稱「對中政策跨國議會聯盟」是一群與台灣共享自由民主價值的全球各國國會議員、台灣長期以來的堅定夥伴，以具體行動支持台灣。但蕭副總統未能向外賓提到的是，歐美各國多與俄羅斯和中國大陸有邦交並互設大使館，政府與民間皆有溝通管道；惟賴清德視中國為「境外敵對勢力」，對外以「自由民主價值」為名爭取同情，對內卻以「打掉雜質」為名來「淨化社會」。

賴政府的所作所為實令民主蒙羞，在野黨有必要向國際人士說明民進黨執政下的台灣現況。蕭副總統說：「因為有全體國人的努力與堅持，讓台灣在不曾停止的艱困與挑戰中，一步一步開創我們的道路。」吾人希望蕭副總統所指的「全體國人」是2300萬人，而非僅支持執政黨的少數人。

（本文取自11月10日聯合報民意論壇，作者為退休外交人員）