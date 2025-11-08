我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

賴政府應展現用人唯才格局

姚中原（台北市）
台灣行政院所提4名NCC委員，日前遭藍白兩黨立委完全封殺；行政院長卓榮泰遺憾表示，這些被提名人並非毫無價值，並批評在野黨「完全沒有誠信、完全沒有合作基礎」、「只有在野黨的人選才會被通過」。

其實不論是上述4名NCC委員被提名人，或過去賴清德總統提名的多位大法官、經立法院兩次審查均未能通過，在野黨質疑的主要理由，就是賴政府的用人標準，多是從「親綠人士」或「賴友友」的角度來考量，看不到有跨黨派與多元性的高度格局。

NCC、司法院大法官會議、中央選舉委員會，都屬於偏中立性質的機關；未來上述機關人選，不宜再由政黨色彩濃厚的人士來擔任。朝野政黨及賴政府，應多選用無明顯政黨色彩的專業獨立人士，才能讓社會各界感到亮眼。

美國前總統歐巴馬為民主黨籍，曾多次展現跨黨派的高度用人格局，他曾任命在野黨人士和反對人士擔任政府重要官員，因而其內閣有「政敵團隊」稱號，贏得美國民眾尊敬並使自己連任成功。這說明了一件事，亦即國家領導人或政府首長在選任重要政府官員時，只要是能達成為國舉才、為民服務的目的，即使是任命曾經反對總統的人、曾經公開批評執政黨的人，都是大公無私的作為。

賴政府當前面臨朝小野大的困局，並受制於藍白國會多數的事實，未來不宜再從「民進黨自己人」的政黨思維，選任或提名NCC委員、中選會委員或大法官。民進黨要有前瞻性作法並能提出公正性的人選，才能贏得社會尊敬和民意支持；也才能真正落實賴總統曾對國人的公開宣示「未來新政府的人事布局將秉持民主大聯盟精神，用人唯才、不分黨派，跨越政黨鴻溝」。

（本文取自11月9日聯合報民意論壇，作者為大學兼任教授）

