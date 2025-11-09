外力翻盤？阿根廷選舉的民主考驗

10月26日的阿根廷期中選舉 出現戲劇性逆轉。9月地方選舉慘敗後，米雷伊政府卻在短短一個月後的期中選舉，意外大反攻，獲得40.8%選票，領先庇隆主義反對聯盟約九個百分點。諸多看法認為，米雷伊此次翻盤與美國金援有關。川普 本人毫不保留攬功，米雷伊也稱川普是「阿根廷的偉大朋友」。

外國勢力介入選舉並非新鮮事，從以往冷戰到21世紀，大國介選幾乎成為地緣政治的延伸戰場。然而這次美國對阿根廷的介選做法迥異以往：

首先，公開高調：米雷伊先於9月紐約聯合國大會得到川普背書；10月中旬雙方白宮會談中，川普明確表態：「如果他贏，我們就與他站在一起；但要是他輸，我們就走人。」毫不掩飾將援助與選舉結果綁定。

其次，利益綁定：10月初，美國財政部長貝森特宣布直接購買約15億美元的阿根廷比索以穩定匯市，並完成200億美元貨幣交換協議；10月中，再宣布第二筆200億美元融資，計畫用於巴塔哥尼亞天然氣開採與南方交通走廊專案，但僅在米雷伊勝選後才啟動。兩筆鉅款合計，可謂二戰以來美國最大規模的選舉干預。

再者，跨國輿論協作：與川普陣營相關的智庫與社群帳號在X平台集中推播「自由經濟奇蹟」等標籤，使米雷伊的網路聲量暴增。

對川普而言，這是結合政治、地緣與財務的多重棋局。在意識形態層面，他把米雷伊塑造成全球右翼復興的南方分支；在地緣政治層面，牽制中國在拉美的滲透；在經濟層面，美資基金藉債券與匯率操作獲利，如川普所自誇：「我們幫阿根廷，也賺了錢。」

那麼，如此介選是否真的有效？川普介入的實際效果在政治心理與市場反應之間呈現分裂的現象。

在阿根廷內部，川普的介入引發強烈主權爭議。數家不同的民調顯示，約60%的阿根廷人對川普持負面看法，58%反對美國財政部提供援助。然而，金融市場的反應截然不同。美國援助宣布後，阿根廷債券價格創紀錄上漲，股市飆升超過20%，短期內穩定比索匯率。這種「心理抗拒、市場認可」的矛盾現象，正是外力介選效果的最佳註腳：川普的介入或許未能贏得多數阿根廷選民好感，但確實穩定其金融體系，為米雷伊創造相對有利的選舉環境。

而這場干預背後，也凸顯當前民主制度的挑戰。

首先，當市場信號取代選票成為政治穩定的關鍵，民主與政策自主勢必受制於外部投資者與國際政治風向。事實上，阿根廷在選前燒掉至少15億美元外匯存底捍衛比索，顯示其高度依賴外部的政治現實。

其次，川普以個人聲望干預他國選舉，象徵強人政治的跨境複製。既有研究發現，受外力協助上台的領導人往往更傾向配合外部要求。

最後，倘若類似外力介選成為政治常態，新興民主國家選舉將更難保持自主。川普已在英國、波蘭等國選舉中採取類似策略，顯示這不無可能成為其外交政策的常規手段。

米雷伊的勝利暫時穩住改革之路，是外力翻盤，還是選民自主選擇？尚難以定論，但阿根廷的案例顯示，在強人政治盛行國際的當代，民主選舉早已不只是國內民意的展現，而是外力、金融與輿論交錯的戰場。民主所面臨的考驗，遠比想像中深刻。（作者為中山大學政治經濟學系教授）