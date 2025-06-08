樹立典範 才是領導的真諦

2008年諾貝爾 經濟學獎得主克魯曼 嚴詞抨擊川普與馬斯克 反目成仇、互揭瘡疤，是「腐敗最具象的展現」，令人作嘔。他這段鏗鏘有力的發言，直指權力與名聲結合後的墮落本質，實值得今世握有權柄者深自警醒。

所謂「典範轉移」，源自美國科學哲學家孔恩，原為科學領域中對基本理論根本性改變的描述，後來廣泛延伸至政治、文化、教育等領域，成為形容時代劇變、觀念重塑的關鍵詞。

事實上，每位領導者的言行，都可能掀起一場觀念與行為的轉移。他們的價值選擇，不僅塑造組織文化，更能潛移默化、牽引社會風氣。無論有意或無心，一言一行，都可能成為風行草偃的巨大力量，帶來深遠影響。

在這個資訊爆炸、真假難辨的時代，價值錯亂、詐術橫行。詐騙不僅是金錢上的榨取，更是誠信與道德的瓦解。當「德不配位」的現象層出不窮，掌權者若仍沉溺於私利與權謀，黨同伐異，卻對社會動盪不安裝聾作啞，置身事外，人民又如何能對未來懷抱希望與幸福？

人生的意義，不在於曾坐過多大的位子，而在於留下什麼樣的痕跡與身影。

曾獲選時代雜誌英雄人物的台東善心菜販阿嬤陳樹菊，獲台東大學頒授名譽博士，陳樹菊女士原本謙辭，校長鄭憲宗以「讓愛傳出去」的理念打動她，正是典型的例子。

在台灣已逝的前行政院長孫運璿先生，他一生清廉自持，兩袖清風。同時，他高瞻遠矚，主政期間以超凡毅力與勇氣，推動國家建設，奠定台灣經濟起飛之基石，帶領國人度過斷交劇變、能源危機等重重困局。更令人懷念的是，他親民愛民，不求權勢，只做實事，是人民心中真正的「永遠領導人」。

再看美國已故最高法院大法官金斯柏。她年輕時遭學界與職場歧視，卻憑著堅毅不屈，一步步在男權體制中闖出一片天。她主張性別平等，於1970年代曾為一位懷孕遭解雇的空軍軍官打官司，成功打破對女性的不公政策。她的判決不僅改變了美國的法律制度，更激勵無數女性追求公平與尊嚴。她在病中仍然堅守崗位，直至生命最後一刻。人們尊稱她為「RBG」，將她化為流行文化符號，正是因為她代表堅定信念與正義的典範。

反觀當前政壇人物言行失序、內耗不斷、荒腔走板，不僅無法凝聚共識、帶領國人繼續向前，反而陷入了黨同伐異、利益輸送的惡性循環。

更令人痛心的是，原應代表崇高道德標準的監察御史與司法官員，竟屢屢傳出公器私用、關說醜聞，而主事者流露駝鳥心態，毫無司法改革的決心與擔當，拿不出積極有效的對策，終致社會良心迷失與崩壞。

有些領導人前呼後擁，表面風光無限、意氣風發；目空一切、無懼批評。「謙卑」二字早淪為口號，徒留一地諷刺。殊不知追隨者之所以聚攏，往往只是期待資源分配、利益輸送，並非出於真正的敬重。

當這些「寡人」午夜夢迴之際，若能反思身邊簇擁者究竟是真心，還是虛情，是否會生起一絲悲涼哀戚？

西諺「誠實是最好的政策」，正如古訓「治大國若烹小鮮」，愈是亂局紛紜，愈需調和鼎鼐、細火慢燉、謙卑務實。政治人物尤應返璞歸真，斷捨虛假與自欺的思維，以人為鏡、傾聽民意。唯有誠實正直、苦民所苦、做出實績，才是真正的領導者。

（本文取自6月9日聯合報民意論壇，作者為高檢署主任檢察官）