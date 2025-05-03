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大罷免連署比當共諜慘 司法還能期待？

趙興到（台北市）

台灣邇近司法處理大罷免連署案及共諜案時，無論聲（裁）押或交保，輕重各異、朝野有別，堪稱「連署比當共諜慘」；前此，兩起台灣男子勒斃馬來西亞籍女大學生案，分別被最高法院撤銷無期徒刑及死刑發回，毫不在意死者家屬「不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄」的卑微祈求。於此同時，潛逃的林姓洗錢犯、「貴婦奈奈」等涉詐金額以億計，竟分以300、200萬元台幣交保。此中的裁決基準竟是如此差距，台灣民眾滿腹疑惑更引發對司法的反感。

觀諸退休女教師被劫殺案，被害者遭性侵並持鐵鎚連13擊的凶殘，都不算「犯罪情節最嚴重之罪」，不符情節最重大的高門檻；試問還有誰不能逃死？無怪家屬聽聞兇嫌逃死，怒批法官欺人太甚。15歲曾姓少年偷開車釀三死二傷，過失致死罪最多判五年，少年犯還可減刑，甚且可免刑改為保護管束等處遇，賠償責任概由監護人擔負，無怪乎律師立即建議要防少年父脫產逃避賠償，亦見司法面對少年犯的窘境，並凸顯被害家屬的司法弱勢。

台人對社會的「公平正義」有其想像及情感需求，而法律本係客觀的價值，裁判則是司法權的實現，照理不論哪個法官來判，結果都趨於相近。上開種種，不僅無助社會正義，甚且更加深台灣人民對司法的不信賴。爰此，藍、白兩黨已表示將合作立法，推動妨害司法公正罪、法庭直播，讓陽光照進司法，維護整體司法公信。

司法是民主國家的重要支柱，司法公信力除代表一國的法治水準，司法的獨立與尊榮，讓人民能對其客觀中立懷持期待，是社會進步的表徵。司法改革要打造一個合乎公平正義的法院機制，人與制度的問題同時存在，且是跨院、部的問題，惟法治中存有人的因素，所有的建制與革新，都在了解人的問題，也在解決人的問題；台灣司法院前院長賴英照曾謂「陽光是最好的防腐劑」，法官學院張升星院長早在2006年即投書媒體法官應受「全日照」，均為真知灼見。

綜言之，司法是正義的最後一道防線，更是國家、社會免於崩壞的最後防線，司法獨立乃為憲法的基本要求；若司法獨立的根本目的是追求公平正義，那麼，後續司法改革的方向與目標，終究應該以司法獨立觀念的公正落實為依歸。當審判獨立的架構能獲得正確的改造，再造青史、青天，台人對司法公信也才有全新的期待。

（本文取自5月4日聯合報民意論壇，作者為大學助理教授）

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