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李嘉誠賣港口 不向習近平妥協

馬櫻（加州）
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香港老牌中共傳媒大公報登載一位王俊熙署名的文章，數盡李嘉誠種種不是，帽子亂飛、唯利是圖、不顧國家民族利益，連賣國賊、叛徒都說出來，簡直是罪不可赦。中聯辦、港澳辦立即轉發此文，表態支持王俊熙的論調，網紅聲言這次真的不能再讓李嘉誠跑了。反而外交部及中央地位尷尬，啞子吃黃蓮，不便發聲。 

李嘉誠是個愛國愛港愛鄉的商人，投資眼光獨到，無寶不落；開放改革以來與中共關係良好，是鄧小平、趙紫陽、胡耀邦、江澤民和胡錦濤的座上客。

他全力支持國家經濟建設，為辦好他在家鄉一手創建汕頭大學，投下一百幾十億資金。香港大學和香港中文大學均有以他家人名字命名捐錢興建的教學大樓，又贈予科學研究昂貴的儀器，造福中國和香港人。國內遭受特大自然災害，他的機構捐錢出力救災。他與江澤民關係特別密切，江每次來港均入住李嘉誠屬下酒店，與李共進早餐。如此愛國商人，像個出賣國家民族的人民公敵嗎？

近十多年習近平當政，否定鄧小平開放改革路線，國際上實行戰狼外交，對抗西方國家自由民主制度；國內以加強維穩而扼殺人民應有自由，嚴拒西方的文化意識的輸入，對私人企業發展加以限制 ，讓中國重回毛澤東文革年代。在香港違反基本法一國兩制精神，又以國家安全為由破壞香港民主法制和三權分立政治傳統，以暴力鎭壓民主運動，拘捕政治犯並拖延審判，長期關押，以達到威嚇的目的。

李嘉誠不滿習近平倒行逆施的治國治港理念，公開在香港各大報刋登出李署名的「黃台之瓜」，諭意不可再摘軟對抗的含蓄全版廣告，與習近平對著幹，引至龍顏大怒，摘了李嘉誠汕頭大學董事會名譽主席的烏紗帽。長和出售巴拿馬等世界港口，是96歲高齡的李嘉誠親自指揮而且是高速地完成，貫徹了李嘉誠不在政治矛盾衝突環境中投資商業原則，賣出的又是個好價錢，確保公司股東利益。既然巴拿馬運河已成了火藥筒，世界航道陷入危險境地，李嘉誠果斷拋售世界各地港口碼頭，是明智之 舉。

大公報伐李的文章是在公布售港口十多天後，出現的時間差頗長，中共可能事前一無所知，不能作出即時反應，只好先以王俊熙上陣應戰，港澳辦中聯辦轉發來處理，外交部及更高層級更不便插手，欲罵無從，更顯其被動位置。

世界風雲變幻，一天都嫌長，政治上沒有永遠的敵人，難免有一天，東西方需要和解，兩大陣營要坐下來好好地談判。屆時李嘉誠式的代表人物會為雙方遞上橄欖枝，成為雙方必不可缺的和平使者。

香港 習近平 中共

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