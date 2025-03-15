面對將來的「罷免」 請花時間保護台灣民主

湯馬斯佛里曼在3月13日「紐約時報」批評川普施政的一篇文章中，引述了林肯總統講過的一句話，恰巧也反映出民進黨 發起「大罷免 」對台灣的傷害。

林肯1838年1月在美國伊利諾州斯普林菲爾德青年男子學園的演講，提過對美國政壇的一項警告：「唯一能夠摧毀我們的力量就是我們自己，透過濫用我們最珍視的制度，以及相互傷害…那麼，危險何時會降臨呢？」林肯問道，「我的答案是，如果危險真的降臨到我們頭上，那它一定是從我們內部產生的。它不可能來自國外。如果我們註定要滅亡，那我們自己必然是罪魁禍首和終結者。作為一個自由的民族，要麼我們要永遠撐下去，要麼就自取滅亡。」

就在綠營推動大罷免之際，賴清德請民進黨公職全力投入所謂「人民是頭家」八場說明會，並邀請台人踴躍參與說明會，實質上已等同「下令」動員罷免反對黨的立法委員，也就是利用總統及黨主席的職位，迫害反對黨立委，傷害台灣內部的力量。

其結果之一，就是破壞台灣內部的團結，加劇社會的緊張與永遠的對立。民進黨當局只憑著動物的本能直覺，決定把沒有犯錯的反對黨國會議員全數趕下台，再拚一次重選，看看能不能湊成執政的多數席次，完全不選擇妥協或協商等民主程序的常態。作為自由民主國家，透過定期選舉，凝聚政策共識的目標因而落空。台灣仍然在幼稚民主的階段打轉，怎麼在世界民主陣營中揚眉吐氣？

民進黨大規模罷免反對黨的另一結果，除了勞民傷財之外，也會混淆台灣民眾對民主過程的認識與經驗。沒有具體的理由，而一定要民眾重選民意代表，等於是霸凌台灣民眾，不尊重選舉的結果。

重選也會讓民眾厭煩傷神。民眾是民主程序最終的裁判人，人民也是民主永遠的後盾。因此，如果，反覆選舉令選民厭煩，甚至大多數民眾遠離政治活動，則等於是把台灣的選舉交給民進黨的基本盤積極人士來決定，並把決策權交給民進黨獨斷操縱，則台灣容易給民進黨搞成民主專制，大家全都倒楣。

民進黨執著的罷免立法委員，在世界上很罕見。民進黨搞罷免，不只是內鬥，「互相傷害」而已，也是輸了立委選舉卻不認帳，是對選民的甩鍋，也是在欺負老百姓！全台應該起來反對，要自覺地站出來，表示對現任立委的支持態度與立場。

在不久將來的「罷免」活動當中，請花一點點時間站出來，再一次投票 ，千萬不要嫌煩。站出來投票，自己作決定，就是重視自己，就是珍重自己的權利。更重要的是，當有人破壞民主常態的時候，台灣民眾站出來表示立場。這就是珍愛中華民國的自由民主制度，保護台灣的民主！

（本文取自3月16日聯合報民意論壇，作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授）