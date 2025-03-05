國家、企業、戰爭 川普都可交易

當台積電 宣布要在美國再投資 1000億美元時，世人看到的是史上最龐大的半導體產業投資案，但在川普 的眼裡，這卻是一場成功的交易。他沒有直接要求台積電將產線搬來，而是透過關稅施壓、補助誘因、國家安全法案，使這場交易看起來像是「自願的選擇」。

世界的運行方式，對川普來說，從來都不是一場道德與正義的較量，而是一場交易。他在1987年出版了《交易的藝術（The Art of the Deal）》，在這本書裡，清楚地闡述了他的核心哲學：「交易的關鍵不只是你要什麼，而是對方願意付出什麼。」這本書不僅是他的商業聖經，更已成為他治理國家的核心信仰。

川普說：「在交易中，最糟糕的做法就是讓人覺得你急著成交。」，這場交易裡，美國以被動的姿態獲得了技術與就業機會，台積電獲得了市場與政策保護。這是否是一場雙贏的交易，仍待時間檢驗，但川普的思維模式已經清晰可見。

台積電的投資案是川普「美國優先」戰略的延續，這不僅僅是一家企業的決策，而是全球供應鏈重組的結果。他總是說：「If you're going to be thinking anyway, you might as well think big.（既然要思考，那就思考大一點）。」

這句話解釋了為什麼川普不僅要求台積電投資美國，還希望全球所有重要企業都進駐美國，讓美國成為世界的中心。他明白，只要市場夠大，利益夠吸引人，企業自然會被迫「主動」選擇美國。

但如果說台積電的千億投資案是一場企業交易，那麼川普對烏克蘭戰爭的態度，就是一場地緣政治的終極談判。烏克蘭戰爭爆發後，西方國家大多以「捍衛民主價值」的名義提供軍援，但川普卻冷眼旁觀，並直接質疑：「為什麼美國要無條件支持烏克蘭？」對他來說，這不只是一場戰爭，更是交易。

川普不願意無條件提供軍援，而是試圖將這場戰爭變成一場談判。他認為，美國的支持應該換取回報，可能是歐洲國家增加軍費分攤，可能是美國企業在戰後重建中取得優勢，甚至可能是透過談判讓俄烏戰爭達成某種停火協議。

台積電的千億投資案和烏克蘭的未來，看似毫不相干，卻都在川普的交易思維之下，有著異曲同工之妙。他不相信道義，只相信利益；不相信長期承諾，只相信當下的得失。他的哲學簡單而直接：每個國家、每個企業、每場戰爭，都是可以討價還價的交易。

（本文取自3月6日聯合報民意論壇，作者為三意學校校長）