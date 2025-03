國家、企業、戰爭 川普都可交易

當台積電 宣布要在美國再投資 1000億美元時,世人看到的是史上最龐大的半導體產業投資案,但在川普 的眼裡,這卻是一場成功的交易。他沒有直接要求台積電將產線搬來,而是透過關稅施壓、補助誘因、國家安全法案,使這場交易看起來像是「自願的選擇」。

世界的運行方式,對川普來說,從來都不是一場道德與正義的較量,而是一場交易。他在1987年出版了《交易的藝術(The Art of the Deal)》,在這本書裡,清楚地闡述了他的核心哲學:「交易的關鍵不只是你要什麼,而是對方願意付出什麼。」這本書不僅是他的商業聖經,更已成為他治理國家的核心信仰。

川普說:「在交易中,最糟糕的做法就是讓人覺得你急著成交。」,這場交易裡,美國以被動的姿態獲得了技術與就業機會,台積電獲得了市場與政策保護。這是否是一場雙贏的交易,仍待時間檢驗,但川普的思維模式已經清晰可見。

台積電的投資案是川普「美國優先」戰略的延續,這不僅僅是一家企業的決策,而是全球供應鏈重組的結果。他總是說:「If you're going to be thinking anyway, you might as well think big.(既然要思考,那就思考大一點)。」

這句話解釋了為什麼川普不僅要求台積電投資美國,還希望全球所有重要企業都進駐美國,讓美國成為世界的中心。他明白,只要市場夠大,利益夠吸引人,企業自然會被迫「主動」選擇美國。

但如果說台積電的千億投資案是一場企業交易,那麼川普對烏克蘭戰爭的態度,就是一場地緣政治的終極談判。烏克蘭戰爭爆發後,西方國家大多以「捍衛民主價值」的名義提供軍援,但川普卻冷眼旁觀,並直接質疑:「為什麼美國要無條件支持烏克蘭?」對他來說,這不只是一場戰爭,更是交易。

川普不願意無條件提供軍援,而是試圖將這場戰爭變成一場談判。他認為,美國的支持應該換取回報,可能是歐洲國家增加軍費分攤,可能是美國企業在戰後重建中取得優勢,甚至可能是透過談判讓俄烏戰爭達成某種停火協議。

台積電的千億投資案和烏克蘭的未來,看似毫不相干,卻都在川普的交易思維之下,有著異曲同工之妙。他不相信道義,只相信利益;不相信長期承諾,只相信當下的得失。他的哲學簡單而直接:每個國家、每個企業、每場戰爭,都是可以討價還價的交易。

(本文取自3月6日聯合報民意論壇,作者為三意學校校長)