AI創新 也要避免推向失控邊緣…科技巨頭已陷入AI軍備競賽

當英國政府2月2日宣布，將立法明定生成性虐兒童圖像的AI 工具違法，是全球第一個將AI違反倫理舉動列為違法的國家的同時，美、英拒絕在巴黎AI峰會上簽署AI國際聲明。與會的美國副總統范斯 說，過度監管或強調AI安全，可能會在這項技術準備起飛並造福社會之際就被削弱。范斯並批評歐洲政府過度管制美國科技公司，扼殺AI進步所需的創新。因早在2019年4月9日，歐盟 議會就已發布「可信賴人工智慧倫理準則」，分別是：一、應由人類監督AI，二、AI應穩健與安全並值得信賴，三、重視隱私和數據管制，四、使AI具有透明及可追溯性，五、AI應確保多元和公平，六、尊重社會和環境維護，七、建立完善究責制度。

AI是一種新興科技，我們都知道，新科技的演進都會為人際關係、社會規範、公共團體帶來新詮釋與互動，有時是往好的方面，有時則是往不好的方面。因此，對於新科技必須有一些基本認識：

首先，在我們接納並採用新科技時，必須承認其所可能帶來的後果皆無法事先預知。其次，新科技都會對倫理道德帶來衝擊。這些新科技會驅使我們對已被大家所接受的道德去修正、或重新思考、重新闡釋或另訂功能，在某些案例中甚至要全盤廢止。因此歐盟才會預先制定AI倫理準則。但英美未簽署AI峰會宣言也不滿AI被嚴格監管，只短視地在乎確保最強大的AI系統在美國製造，並使用美國設計和製造的晶片。

人類在開始全面接納並採用AI前，早已預知AI的發展會帶給人們便利，但也可能同時侵犯人們的權利，必須兼顧倫理規範。所以，從「AI教父」變「末日預言家」的辛頓就警告全世界，AI科技變革的速度比預期要「快很多」，並將會導致人類滅絕。辛頓說，屆時人類與強大AI系統的智慧相比，有如學步的幼兒。針對這點，AI峰會隻字未提，只知戴上政治化的眼鏡「反對以意識形態畫線，反對泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化的做法」。僅少數有遠見的學者呼籲「AI創新的同時，要兼顧風險管理」。

或許我們可以撇開峰會的決議，去反思DeepMind聯合創始人兼CEO哈薩比斯的話，他說AI不再受限於人類認知，能自我學習因而功能強大。可怕的是這樣的AI不是向人學習，而是透過對自我反思和獨有的創造力直接超越人類，峰會的決議有考量這部分並未雨綢繆嗎？難怪辛頓會如此擔心，他預測「不出5到20年，AI就可能超越人類智慧，而科技巨頭為了爭奪市場，已陷入一場無法停止的AI軍備競賽，並加速將人類推向失控邊緣」，這可從此次AI峰會中看出端倪。屆時，我們還有能力做得到歐盟的AI倫理7大準則中的第一條的要求：「應由人類監督AI」嗎？

（本文取自2月20日聯合報民意論壇，作者為大學兼任副教授）