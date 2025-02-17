美刪「不支持台獨」 換湯不換藥

川普 政府上台後，首度在國務院 官網上修改了對台政策用語，把原先被視為定風錨的「不支持台灣獨立」在文字表述中抹去。此舉一出，立即引爆各方反應，主張／支持台獨的朋友大喜過望，主張未來兩岸統一的朋友則是擔心憂慮；但若就美國過去50年的中國政策發展史來看，這個動作只能說是換湯不換藥。

原因很簡單，回頭看看這次修改版的對台政策用語中，出現了一個上回沒有，但其實很早就出現在美國對台政策中，卻又時隱時現的概念用語—「兩岸人民都能接受的方法」。美國在兩岸議題上的政策概念，常在兩個語句中切換：一是台灣未來的前途需經台灣人民的同意，另一則是兩岸未來的前途需由兩岸人民共同解決，而在兩個說法切換的條件則取決於美國的利益。而就冷戰結束後的歷史來看，這個利益的坐落點大抵是在「兩岸永久／長期分離但台灣不獨立」的狀態，因為這涉及到美國在亞太是否有動武意願的問題。

早在1982年雷根總統時代，華府與北京簽訂817公報，對台打擊甚大，因此雷根私下同意了包括「不推動兩岸談判」的對台的6項保證，但當時的國務卿舒茲對外公開表達，美國的兩岸政策是將要「培育」一個有利於兩岸接觸的環境。

但自冷戰結束後，美國的政策開始出現變化，1991年7月，美國在台協會理事主席白樂崎，就在美國賓州大學的公開演說中表示「台灣的分離認同已然明顯」；後來接任在台協會台北辦事處處長的李潔明更公然表示，在台灣問題上，中共的主權觀念「過時了」。彼時，整個台灣支持一個中國與未來統一的民調，支持度大抵在90%以上。

到了柯林頓總統時代，李登輝強要訪美，引發96年台海危機，美國為安撫北京並壓制台北，於是開始出現「兩岸未來的前途需由兩岸人民共同解決」的說法。到後來認為北京強勢，美方本身出現平衡者的角色，於是出現「台灣未來的前途需經台灣人民的同意」的說法。

到了小布希 時代，美國政府內部分裂，主體是由小布希本人所領導，另一部分則是由副總統錢尼主導，在911事後出現的整合後論調中，美國反對兩岸「片面改變現狀」的說法於焉出籠。至於何謂「現狀」，按彼時美國亞太助卿凱利在國會證詞的說法是「由美國來定義」。至此，美國在所謂對台政策中所使用的各種名詞，粲然大備矣！

其實，美國對台政策的最終底線在於美國在對台問題上，是否願出兵／動用武力，以及動用武力到何種程度。這從當年最接近戰爭的八二三砲戰中，美國的動作就可以看出。至於當下的川普政府，正致力於整頓美國軍方、整頓國防部、整頓參謀首長聯席會議、整頓中央情報局、整頓美國所有情報單位，這種情況下，出兵台海有可能嗎？

（本文取自2月18日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）