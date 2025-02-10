關稅帝川普的自傷拳 靠關稅富國…美國人錢包失血更多

川普 的經濟政策主軸就是稅：增加關稅 及減所得稅。在關稅的部分，川普已在2月初對加拿大及墨西哥課徵25％的關稅及對中國加徵10％的關稅，而且自美國時間2月10日星期一起，對所有的進口鋼鐵及鋁課徵25％的關稅。川普為何會打出令人不解的自傷拳？

川普從前不論是在公開造勢或是接受採訪時，都極力推崇美國第25任總統麥金利是「關稅王」，川普自己也聲稱在關稅上他會做得比麥金利還徹底（所以筆者稱川普為關稅帝）。川普說，經由課徵關稅可以使美國非常富有。

的確，在美國內戰前，美國的經濟主要是靠農業部門，所以關稅占了政府稅收的很大一部分，幾乎接近100%，關稅是美國政府的最主要收入來源。在美國內戰後，關稅的收入甚至讓美國政府在還完了內戰的負債後還剩餘很多錢，錢多到連川普都說是個大問題。所以川普認為經由多課徵關稅可以富國，也就是可以像以前一樣把美國現有的鉅額負債償還完，還可以還富於民。但那是以前，現在關稅只占美國政府收入的2%左右，就算對所有進口商品課高關稅，要達到富國的目標還差得遠。

關稅是個自傷拳，在麥金利還是國會議員時就大力主張高關稅，因此當時的關稅又叫做麥金利關稅。麥金利認為高關稅可以富國，可是高關稅也造成物價上漲，進而導致共和黨 在1892年國會期中選舉慘敗，由選舉前共和黨179席、民主黨152席，到選後共和黨只有86席、民主黨暴增到238席，可見關稅自傷的力道，麥金利也因此沒有成功連任國會議員。

川普告訴他的選民說是中國的商人付關稅，不是美國進口商付關稅，他這論調令所有具商業常識的人不解，進口商要去海關領貨，一定要付完所有稅才能領貨出來。而且根據美國著名的跨黨派智庫彼得森國際經濟研究所針對川普在2018到2019年間對中國課徵關稅的研究顯示，中國的出口商並沒有降價來幫美國進口商分擔關稅，換句話說，是美國的進口商完全承擔關稅，然後再轉嫁給消費者，最終是消費者埋單。

根據彼得森國際經濟研究所針對川普政府2月1日對加拿大、墨西哥及中國課徵關稅的最新研究顯示，美國每個家庭每年將要多付出1200美元。可以想像如果再把2月10日新的關稅計入，及後續其他增加的關稅，美國人的錢包將失血更多。

關稅帝川普的另一論點，是關稅可以保護國內產業、創造工作機會。根據川普第一任內對鋼鐵課徵關稅的研究顯示，關稅造成美國鋼鐵價格上漲，因此促進美國鋼鐵業增產，創造出1000個新工作；但由於鋼鐵價格上漲，使得其他需要使用鋼材的產業發生連鎖效應，估計因此有7萬5000個工作流失，因此整體而言，關稅自傷的效果很重。

如果把高關稅及降所得稅合在一起考量的話，最大受益者是川普任用的這些富人，例如馬斯克及川普家族等富人。研究顯示，所得分配前5%的人明顯受益於這兩稅政策，而在所得分配中後60%的人將明顯受害。

假如川普的政見都成真，川普可能會是第一個非經濟學家得諾貝爾經濟學獎的人。

（本文取自2月11日聯合報民意論壇，作者為大學教師）