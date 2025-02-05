覬覦格陵蘭、巴拿馬運河 再提接管加薩…川普式全球主義成形

繼上任前拋出不排除武力攻取格陵蘭和巴拿馬運河的議題後，川普 在白宮會見以色列 總理內唐亞胡時，又提出美國可以「接管」加薩 走廊的想法。外界不禁好奇，川普到底還會出哪些招？

根據川普提出對加、墨與中國同步加徵關稅的提議來看，其初衷顯然是基於保護、獨大與壟斷，意圖將美國的全球利益極大化。但在談判的過程中，可以殺價、可以稍事退讓；這反映在川普同意延緩加徵加、墨關稅的時間。

川普的邏輯是：「進逼、升高、對抗、秀出籌碼、要人來談、降低對立」，是典型的「交易式」風格。在爾虞我詐的國際社會當中，一時似乎很受用，也可「階段性」地達到川普所謂「交保護費」的邏輯思維與要求。川普並非只對台灣如此，對日、韓，對北約、歐盟何嘗不是？

順著這個邏輯來看，川普會拋出「接管加薩」的提議，也就不足為奇。

國際法上對於主權未定的區域，有所謂的「接管」、「託管」，代表該國、該地區客觀上無主權從屬（或屬於重大爭議、恢復），以暫時性接管來過渡爭議或分期性達成實現主權的階段性目標。

就現實上來看，加薩原有將近160萬人口，幅員大約僅45平方公里。目前一片焦土，儘管分為南、北，說要接管，並非不易。問題在於重建、物資、金錢和歸屬。所以，川普的提議，可能也僅是「暫時性」的：先託管、再移交，長期問題仍懸而未決。就此來看，可能性就不高了。

「託管」要聯合國決議託美國管理，或美國逕行以武力占領，這兩者幾乎都不可能。前者是國際法問題，後者牽涉國際現實與憲法戰爭授權。川普再有通天本領，也不會不知道他的權力是委任而來，不可能無限制擴張。那麼，川普在內唐亞胡面前提出此議，動機就不言可喻。

內唐亞胡是以色列的建制派，是堅守教義的強硬派。川普政府挺以，除了在第一任期宣稱「以色列首都為耶路撒冷」，並將美國使館由特拉維夫搬至耶路撒冷外，最強的力道顯現當然是軍事力量的挹注。

川普知道，這需要有綱領和動機；所以，加薩就成為了這個「扳機」。川普不會不知道，加薩問題是揉合了主權、人權、人道與現實的複雜議題。

但他選在以色列總理到訪之際，一面「邀功」，說他創造了中東和平；一面當著內唐亞胡的面，秀出接管的議題。質言之，就是為了美國強力支持以色列而「表態、定調和推進」。問題是，以後的發展，才真的重要、真的可懼。

川普說，格陵蘭和巴拿馬運河要收歸美國所有，加拿大應該成為美國第51州，加上「揮軍」索馬利亞清剿ISIS，川普雄心勃勃。這一任期，恐怕全球都要準備迎向川普的激進「軍事主義」成形。

甚至，川普心中潛藏的，會是大舉改寫世界的政、經、軍秩序，這才是真正的川普2.0，才真是那個還「不為人知」的川普。

客觀來看，美、中、俄在北冰洋插旗早已不是新鮮事。現今，眼看川普凝神屏息的視角，就知道他在塑造川普式的「全球主義」─保守並不鎖國，鎖國並非保守，其意甚明。

這既是風險、也有機會。川普新政，與拜登時期截然不同；各國難以再用舊思維來因應，政治、經濟、軍事戰略都要改換。川普在布局，我們也要因應時勢來布局。

（本文取自2月6日聯合報民意論壇，作者為文化大學通識中心助理教授、中華亞太安全治理學會資深研究員）