我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

大S流感併發症盛年驟逝 不少南加華人急忙做1事

幾敗俱傷在所不惜 川普恐成美國最大風險

王亮（台北市）

美國總統川普簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，今天(4日)上路，同時，也因川普多次提到台灣偷走美國晶片事業，甚至傳出可能對台灣半導體產品課徵高達100%的關稅，台灣不無可能成為川普下一波加關稅目標。

川普的加關稅策略，現在除用在處理貿易逆差及迫使製造業回流之外，其他他所要達到目的的事，例如要求俄羅斯盡速結束俄烏戰爭，及逼迫中國加強打擊毒品等，他都用上。他上任即發布的行政命令，有些甚至有違法、違憲之虞。他在上屆總統任期內打關稅戰，已和中國打成兩敗俱傷。

其實採保護主義，美國早在1930年已有大敗的經驗，現在川普為急著展現影響力，「幾敗俱傷」都在所不惜，川普可能成為美國最大的風險。

美國總統職位在結構上，包括總統個人及其所領導的官僚組織兩大部分。官僚組織包括國務院白宮幕僚等，此組織依據法定權限及專業，並遵循既定的行為模式執行任務，然而由於不同的總統有不同的個性及行事作風，因此官僚組織於襄助總統時，其作為自然會配合總統呈現出不同的角色形象，川普政府就是一個明顯的例子。

依川普第一任期的表現觀之，在美國總統的人格特質及領導風格的分類上，分屬於負面一積極型，即喜以強勢手段達到目的， 而且是積極參與、親力親為。美國外交決策的要素，包括總統的個性、行政立法的互動結果，及官僚組織的作為。川普2.0作風更強勢、更重視忠誠度，官僚體系用的高官大部分都是聽話的人，而且本屆國會他是完全執政，在此情況下官僚組織的功能就會弱化了。拜登總統在離任時，曾警告美國將走入寡頭政治，應不無可能。

另外，上述決策模式，也將使官僚組織無法以其專業，對總統意識形態的任性決策，產生檢驗及拉回的功能。

最近川普的團隊曾研究調高關稅的技術，企圖採逐月調升關稅的作法，其目的是要減少衝擊，但會引起其他問題，恐難實施。

另新任白宮經濟顧問委員會主席米蘭，最近提出「最適關稅」理論，要對貿易夥伴課徵20%至50%的關稅，主張如對方報復，美國就不予協防，這種不顧盟邦的作法也是不符美國利益的，可見打關稅戰，是很難想出良策不傷自己的。

總之，川普想要使美國再次偉大，外交決策須兼顧美國全球總體戰略、美國多面相的利益，及盟邦的向心力及連結度，且決策模式不宜走向寡頭政治，甚至1人政府。

（本文取自2月4日聯合報民意論壇，作者為關務署前署長、中華戰略學會資深研究員）

川普 關稅 白宮

上一則

馬斯克加川普 錢權相吸與相斥

延伸閱讀

川普下令設主權財富基金 可能用於收購TikTok

川普下令設主權財富基金 可能用於收購TikTok
加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月
川普擬援用這條法律 不經司法程序即可驅逐非法移民

川普擬援用這條法律 不經司法程序即可驅逐非法移民
美對中加徵10%關稅在即 川普：兩國可能24小時內對話

美對中加徵10%關稅在即 川普：兩國可能24小時內對話

熱門新聞

仿效習普 川普要作過時帝國夢

2025-01-29 01:00

黃仁勳將見川普 談半導體創新

2025-01-27 01:00

安排俄烏停火 川普面對棘手問題

2025-01-31 01:00

空難悲劇 川普政府多做事少口水

2025-02-01 01:00

DeepSeek未必改變美中AI競爭態勢

2025-02-02 01:00

加薩停火協議 應該歸功於誰

2025-01-30 01:10

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因