幾敗俱傷在所不惜 川普恐成美國最大風險

美國總統川普 簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅 、加徵中國大陸10%的關稅，今天(4日)上路，同時，也因川普多次提到台灣偷走美國晶片事業，甚至傳出可能對台灣半導體產品課徵高達100%的關稅，台灣不無可能成為川普下一波加關稅目標。

川普的加關稅策略，現在除用在處理貿易逆差及迫使製造業回流之外，其他他所要達到目的的事，例如要求俄羅斯盡速結束俄烏戰爭，及逼迫中國加強打擊毒品等，他都用上。他上任即發布的行政命令，有些甚至有違法、違憲之虞。他在上屆總統任期內打關稅戰，已和中國打成兩敗俱傷。

其實採保護主義，美國早在1930年已有大敗的經驗，現在川普為急著展現影響力，「幾敗俱傷」都在所不惜，川普可能成為美國最大的風險。

美國總統職位在結構上，包括總統個人及其所領導的官僚組織兩大部分。官僚組織包括國務院白宮 幕僚等，此組織依據法定權限及專業，並遵循既定的行為模式執行任務，然而由於不同的總統有不同的個性及行事作風，因此官僚組織於襄助總統時，其作為自然會配合總統呈現出不同的角色形象，川普政府就是一個明顯的例子。

依川普第一任期的表現觀之，在美國總統的人格特質及領導風格的分類上，分屬於負面一積極型，即喜以強勢手段達到目的， 而且是積極參與、親力親為。美國外交決策的要素，包括總統的個性、行政立法的互動結果，及官僚組織的作為。川普2.0作風更強勢、更重視忠誠度，官僚體系用的高官大部分都是聽話的人，而且本屆國會他是完全執政，在此情況下官僚組織的功能就會弱化了。拜登總統在離任時，曾警告美國將走入寡頭政治，應不無可能。

另外，上述決策模式，也將使官僚組織無法以其專業，對總統意識形態的任性決策，產生檢驗及拉回的功能。

最近川普的團隊曾研究調高關稅的技術，企圖採逐月調升關稅的作法，其目的是要減少衝擊，但會引起其他問題，恐難實施。

另新任白宮經濟顧問委員會主席米蘭，最近提出「最適關稅」理論，要對貿易夥伴課徵20%至50%的關稅，主張如對方報復，美國就不予協防，這種不顧盟邦的作法也是不符美國利益的，可見打關稅戰，是很難想出良策不傷自己的。

總之，川普想要使美國再次偉大，外交決策須兼顧美國全球總體戰略、美國多面相的利益，及盟邦的向心力及連結度，且決策模式不宜走向寡頭政治，甚至1人政府。

（本文取自2月4日聯合報民意論壇，作者為關務署前署長、中華戰略學會資深研究員）