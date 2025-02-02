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由加州大火正視氣候變遷

薛永康（加州）

加州正面臨全美最大火災，災區慘不忍睹如同加薩走廊被轟炸後的景象。火舌不分貴賤，富人區的巨宅也在瞬間消逝。目前有1萬2000多棟建築物化為灰燼，火災總面積高達2萬6000畝，數萬人流離失所，財務損失高達1500億元，可幸的是傷亡數字與幾年前在夏威夷的大火比較並不算高。

川普把這個大火「政治化」，認為紐森州長防止及處理火災不當，是人為因素。無可置疑，加州對這方面實有改善的空間。但是火災的元凶是誰？目前除了積極救火之外，如何防止下一個如火災的天災發生？

加州長期乾旱，森林大火每年都會發生；佛州的颶風也是連年不斷，德州的暴雨、亞利桑納州的酷熱等現象，皆為氣候變遷之故。主因為空氣汙染，造成地球暖化，海平面升高，全世界濱海的城市在30年內皆有被淹沒的危險、反常的氣候遍及全球。

中美兩國仍為世界最大的排碳國。但是「個人排碳量」，也就是全年總排碳量除以人口，美國為世界第一，而電動車購買及使用率在美國仍是個位數。如果要減少排碳量，必須在推廣電動車以及減少使用石油下手。遑論川普申言將開鑿更多油井以及油頁岩，實與環境保持背道而馳，對美國已經過高的排碳量上來說實為助紂為虐。

加州 電動車 川普

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