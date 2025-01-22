川普回歸 帶來美政壇全新革命

如同一場突如其來的暴風，川普 再次站上了美國政治的舞台。他的就職演說不僅是對四年前競選的延續，更像是一場全新的政壇革命。這位極具爭議的前總統，無疑在政策與理念上都表達了要回歸的強烈意圖，而這一切帶來的，將是一場關於美國未來的深刻反思與爭議。

率先引人矚目的，無疑是川普提出的「常識革命」。他宣稱要結束美國人對自身歷史的仇恨。這一動作看似是對過去四年進行大刀闊斧的改革，實則反映了他對於文化戰的深刻理解。美國社會在文化多元的包容中，充滿了對自身身分的探索與迷惘，川普這一聲呼喚，意在重新凝聚人心，無疑是意圖在政治資本上再次發力。

隨後，他再度將焦點轉向美國南部邊界，宣布進入緊急狀態 以應對非法移民 問題。這一措施不僅激發社會對於犯罪與安全的恐懼，也將美國的移民政策推入更加嚴厲的時代。他的政策中，軍隊的介入、邊界的嚴密，都無不在提醒著人們：在川普的世界裡，安全與國界的概念被重新定義。這樣的策略，無疑是挑戰了美國歷史上對於人權與移民的傳統看法。

而他在能源政策上的突破，重啟油氣開採並停止電動車的補貼，則顯示了他對於經濟的直觀決策。川普顯然並不避諱與環保戰士們的正面交鋒；在他眼中，經濟的自由才是美國繁榮的根本。然而，這樣的做法卻引發了對於可持續發展的質疑：回到傳統能源的懷抱，是否會造成環境的進一步惡化？

更具爭議的或許是他對言論自由的重申。川普明言要停止對言論的審查，這對於在過去幾年中曾遭受言論管制的社會來說，無疑是個積極信號，卻也反映出他可能對於言論自由的理解過於簡單化。真正的言論自由應當是在多元與包容的基礎上展開的，而非僅僅是對某一方意見的放任。川普在此表達的立場，或許更像是一種符號化的選舉策略，而非真正的社會共識。

此外，川普對於TikTok禁令的暫緩也引發輿論的熱烈討論。他的這一決定，一方面試圖吸引年輕選民的眼球，另一方面也反映出他在考量美國國家安全之餘，依然不願放棄這個潛在的經濟利益與選票基地。然而，這種短期的策略是否真正考慮到了未來的安全風險，仍然值得深思。

川普的回歸，雖然極具個人特色，但無疑也深深影響著美國政治的格局。他似乎要將政治的本質簡化為商業交易，用交易的邏輯來推進政策。這樣的思維模式，固然能在短期內為他贏得支持，但在長期的國家治理中，卻可能造成制度的撕裂與社會的分化。

總結而言，川普的回歸既是一場個人的政治角力，也是對於美國主流政治觀念的一次挑戰。他的每一項政策走向，都將引發相應的社會反應與討論，而美國又將在這場風雲變幻的政治博弈中，重新思索自身的價值與未來。川普的政治賭注，無疑將成為美國下一頁歷史的重要篇章。

（本文取自1月23日聯合報民意論壇，作者為自由業者）