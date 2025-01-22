川普主義若起 擺布全球數十年

美國第47任總統川普 就職演講的內容，大抵在他日前的幾次講話中都已提及。細究此一演講的背後意圖，可以說是所圖甚大，不可小覷。

川普此次演講約1400餘字，前面1/2大抵還提及政策部分，幾乎全是美國內部事務，且是傾向於傳統共和黨意識形態；但後面的1/2，提及政策部分就驟減，更多的是談些概念性或意識形態講話。甚至可以說，川普此一演講，貫穿通篇旨在強調「讓美國再次偉大」（MAGA）。

川普能在位且實際掌控政策的時間大致上只會有3年多一點，這是因為前面幾個月，無論是在人員與政策檢討、執行上一定會有若干的磨合期，再加上最後半年的跛鴨不確定期（因依美國憲法規定，川普已不能再選，所以必是跛鴨，而接班人選又不定，更何況還要經過2028年的大選，故名為跛鴨不確定）；所以川普此次演講的意圖更大的是想要去創造1個「川普主義的風潮」。

我們可以看到川普後面1/2的演講，用字遣辭雖空洞，卻是用力鼓動／蠱惑人心。此風潮若成功被川普搧起，則川普「任期」就遠不止於這一任了。

換言之，一旦川普成功的帶起這樣一個意識形態趨勢，川普雖然會在2029年下台，但仍將持續享有政策最終概念的定義權；如果真的發展出這樣的結構，則稱他為「川沙皇」都不為過。若以美國當前三權分立結構言之，當前的川普已可說是三者全掌，若是再能造成風潮而延續其影響力，那真的有可能會讓民主黨 數10年翻不了身。這恐怕才是為何川普在去年會說，「如果讓他再當選，以後美國就不會再有選舉」的真正想法。

這也是我們看到為何川普在此一演講中，大部分都關注美國內部事務，而沒有去外樹強敵，沒有提中國、沒有提加拿大、沒有提格陵蘭，提及巴拿馬運河 也還是為了美國的商業利益。川普既已勝選，則現階段主要的想法就是鞏固內部，繼而延續其權力／影響力，這個就職演說大約就是一個起點吧。若真是如此，未來全球格局的走向，就真的只能靠算命了！

只是，西方政治學界所一再強調的「制度論」到底怎麼了？真正令人不解的是，這個如此重要的「制度」，怎麼一碰到川普就大敗虧輸，再也不靈了？

（本文取自1月23日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）