政策環評前 基隆四接環評應暫緩

基隆第4天然氣 接收站17日第6度辦理環評初審會議，會前支持、反對雙方各自表示意見。經濟部、台電則強調，若無法及時新增電源，北東電網恐面臨供電不足風險，暗喻台灣民眾識大體、相忍為國，帶給環評委員巨大壓力。

惟，在缺乏明確審查標準與詳實環境資料庫，且環評委員均由環境部長圈選核定情況下，重大開發案准駁與否由21位環評委員（7位為機關代表）承擔，政治力干擾或專業盲點疑慮不絕於耳。

即便是2021年藻礁公投 ，因台灣政府之手干涉3接環評，引起的民意極大反撲，環評制度仍未見改革。

環評制度不改，不知還有多少自然與人文環境要被毀棄？沒有總量的上位能源政策指導，失所附麗的個案能源開發環評，根本無法確保整體環境無虞。

基此，根據議題脈絡，提供以下看法，提供決策參考：

一、個案環評，見樹不見林。對環境有影響疑慮的重大開發行為，理論與實務上皆應遵循國家所訂的上位政策、方案或計畫實施。但若政策不明，難以建構完善的環境影響評估層級系統與相應的可信方法學，因此，在個案環評審查時，環評委員常論及「尚未釐清政策目標」，或不清楚個別開發行為在整體政策中的定位，導致審查脫節、延宕。一系列分別提送之個案環評，對台灣整體環境負荷累積之影響，亦無法周延考慮。

環評法所參考的美國「國家環境政策法」，係由各主責機關辦理環評，並以外部監督、公眾評議等配套確保制度完備。

準此，建議修改現行環評法第26條：有影響環境之虞之政府政策，其環境影響評估之有關作業，由中央目的事業主管機關定之，由中央主管機關監督考核。

二、有法不遵，政府帶頭忽視環境。依「政府政策環境影響評估作業辦法」、「應實施環境影響評估之政策細項」等規定，能源政策、能源開發政策應實施政策環評。惟，能源整體政策僅於2011年馬前總統時代，曾提出「能源發展綱領政策評估說明書」，後因日本福島核災後國內電力政策調整而撤案。2016年雖有「離岸風電區塊開發政策評估說明書」，仍僅止於離岸風電評估，無法涵蓋整體能源政策。

環評法實施超過30年，僅有不到40案提出政策環評，2018至2019年兩年間更是一案未提。蔡政府所提，非核、增氣的能源政策也當然沒有按照「政府政策評估說明書作業規範」，評估環境之涵容能力、自然生態及景觀、國民健康及安全、土地資源之利用、水資源體系及其用途、文化資產、國際環境規範、社會經濟等面向，甚至非核政策下的成本與風險都欠缺評估，種下今日3接、4接等等爭議。

三、政府各部門要有ESG的E（環境）基因，不只是環境部。環評法目前的機制是由環境部獨攬環評業務，且享有否決開發之權力。問題是，僅有環境部熟悉「環境影響評估」，最了解業務的各機關反而無須認識環評與其過程的環境考量。加以各機關未被要求、罕於辦理環評法第4條之政策環評，形成開發與環境單位間的對立，難以合作。

政策環評應由各主責機關提出，環境部沒有能力越俎代庖。各機關的環境基因如果無法透過政策環評呈現，認識並凸顯ESG當中的環境考量，台灣的永續發展就是奢言，不負責任的瞎搞。

不進行能源政策環評，以個案擊破方式，遂行政治意志，是行政機關上下一體輕視法制，敗壞法治的劣行，國會不應視而不見。環評法修法，強化政策環評及執行，實現政策環評引導開發、重塑優質的環評制度刻不容緩。在此之前，4接環評應予暫緩。

（本文取自1月16日聯合報民意論壇，作者為超國界法律教授、律師／環境品質文教基金會董事長、律師）