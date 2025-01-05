陸發身分證 台動員戡亂？

據報載，陸委會針對民間「逾10萬台人持有大陸身分證」之訊息，表示台人申請大陸身分證已違反《兩岸人民關係條例》（兩岸條例）第9條之一，將依法註銷其中華民國 戶籍與身分。

初聞此訊，不禁令筆者想到2017年台人盧麗安因取得大陸身分證並任中共 19大黨代表，遭政府註銷台灣護照 之事件。當時筆者撰文指出兩岸條例第9條之一違法亂紀。事過境遷，該法條依然穩若泰山！為此，筆者再提如下意見：

一、論法治：復辟動員戡亂的兩岸條例第9條之一

按兩岸條例第9條之一規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照；若違反，主管機關可註銷其台灣戶籍，剝奪其台灣地區人民身分。

兩岸關係條例立法時尚處於戡亂終止初期，惟今兩岸交流已成常態下，兩岸條例第9條之一毋寧是過時的規範。

或認系爭立法乃基於國安考量。惟自1991年通過廢止《動員戡亂時期臨時條款》後，兩岸不再處於敵對狀態。法律上既不再視中共為敵人，豈能以敵對態度為立法？至於國安考量，筆者以為，應回歸刑法等相關規範處理。

綜上，兩岸條例第9條之一有違兩岸現狀。若賴政府認如今兩岸係敵對狀態，還請其依相關法規宣布重啟動員戡亂，而非使用過時法條，以國安為名、行動員戡亂之實。

此外，按系爭條文：「（被除籍台人）因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除」。一方面以國安為名剝奪被除籍台人基本權，一方面卻要其負擔兵役等以國家忠誠為基礎之義務，豈不自相矛盾？

二、論憲政：「一中原則」下大陸身分證之意義

由台灣憲法增修條文「為因應國家統一前之需要」等語，可知台灣憲法下只有一個中國—「中華民國」。基此，系爭所謂「中華人民共和國身分證」，在台灣不具法律效力。

按兩岸條例第9條之一規定，若台灣人取得大陸身分，其將無法行使「選、罷、創、複」之權、不得擔任軍職或公職、亦失去健保與長照資格。僅因國民申請於台灣無效力、無危害之證件，即剝奪基本權，應有違憲法23條比例原則規範。

其次，台灣未禁止雙重國籍。兩岸如今關係早已正常化，對陸相關待遇應至少不低於對外國之待遇；惟兩岸條例下對台灣持有大陸「準國籍」的同胞與持有台灣國籍之外國僑胞，竟仍予以區別對待、動輒懲處，豈無違反憲法平等原則？

綜上，兩岸條例第9條之一既侵害人民基本權，亦有違平等原則，應予修正。

三、結語：以開放面對統戰

誠如台北高等行政法院於「台人赴陸工作案」判決之見解「（對中共之統戰手段）最佳回應之道應係更民主、更開放」。

「兩岸一家親」乃執政黨應有之態度，在面對兩岸條例諸多不合理之規定（如：不動產繼承限制）與蔡政府時期拒絕適用「大陸地區人民屬於中華民國人民」之部會函釋等陋見。

望陸委會以「法制到法治」為念，以開放態度應對統戰，為台灣邁向良制奠定基石。

（本文取自1月6日聯合報民意論壇，作者為海基會首任秘書長、超國界法學教授）